Після достатньо активного та енергійного 24-го місячного дня, який завершився напередодні, настав час, коли сил поменьшає. Так що у четвер, 29 серпня, мало хто буде здатним на якісь «трудові подвиги». Зірки радять відкласти роботу над важливими проєктами, які потребують як фізичних, так і розумових зусиль, на інший час. Сьогодні варто аналізувати свої кроки як у професійній, так і особистій сферах, розбиратися, яким шляхом йти далі. Також не зайвим буде звертати увагу на знаки, які надсилатиме Всесвіт. Може статися так, що щось почуте випадково зможе дати відповідь на якесь важливе питання.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Сьогодні вам важливо враховувати чужу думку, прислухатися до оточуючих. Егоїзм Овнів може створити їм проблеми та зіпсувати важливі стосунки. Може вплинути накопичена втома: вам не вдається зберігати високу працездатність, зосередитися на якомусь питанні, інформує Ukr.Media.

Телець

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Приділіть увагу своїм близьким: хтось із них потребує вашої підтримки. Робота в команді однодумців буде найефективнішою. Якщо ви самотні, є шанс познайомитися з кимось на роботі, розпочати стосунки. У другій половині дня будьте уважні: можливі втрати особистих речей.

Близнюки

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Вдалий день для вивчення будь-якого предмета, для освітнього процесу, для засвоєння нової інформації. Сьогодні Близнюки бачать людей наскрізь, можуть швидко розпізнати обман. Ділові переговори краще призначати на другу половину дня. Є шанс відновити перервані стосунки.

Рак

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Ваша активність і впевненість допоможе вирішити багато важливих питань і досягти успіху. Використовуйте свій попередній досвід, щоб уникнути прорахунків. Після обіду 29 серпня вам захочеться чогось особливого, але зірки рекомендують проявляти обережність, не піддаватися спокусам, бути розумнішими.

Лев

Цього дня Леви самовпевнені та безтурботні, що може призвести до серйозних помилок. Дослухайтеся до порад професійних людей: це піде вам на користь. Увечері добре сходити на вечірку чи якийсь офіційний захід. Нові знайомства стануть у нагоді в майбутньому.

Діва

Ваша чарівність на найвищому рівні. Сьогодні вам легко зачарувати будь-кого, познайомитись з потрібними людьми та налагодити професійні контакти. Якась несподівана зустріч 29 серпня вас порадує, можлива приємна розмова, цікаве запрошення. Отримані Дівами новини виявляться важливими.

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Терези

Хороший день для переговорів, ділових зустрічей, пошуку нових партнерів. Ідеї, які сьогодні приходять до вас на думку, будуть незвичайними та перспективними. Імовірні несподівані зустрічі, важливі звістки щодо членів сім'ї. Розмови зі старими друзями принесуть вам задоволення.

Скорпіон

Перша половина дня буде досить напруженою: вам доведеться шукати відповіді, вирішувати складні завдання, проявляти винахідливість та творчий підхід. У роботі користуйтесь своїми знаннями та досвідом, також прислухайтеся до порад професійних досвідчених людей.

Стрілець

Сьогодні Стрільці уважні та зібрані, реагують на проблеми швидко та чітко. Події розвиваються досить стрімко, тому важливо не упускати ситуацію, стежити за тим, що відбувається. Короткі поїздки будуть вдалими та цікавими. Гарний час для невеликих приємних покупок.

Козоріг

Ваша наполегливість та завзятість сьогодні приведуть вас до успіху. Не впадайте у відчай, якщо щось не виходить з першого разу, пробуйте і домагайтеся своїх цілей. Якщо Козороги піддадуться спокусам, то втрат і неприємностей уникнути не вдасться. Контролюйте свої слова, проявляйте стриманість.

Водолій

Продуктивний та сприятливий день. Водолії 29 серпня багато часу витратять на допомогу близьким людям, на вирішення чужих проблем. Можливі приємні знайомства, які незабаром переростуть у романтичні стосунки чи міцну дружбу. Не бійтеся ділитися своїми ідеями чи планами.

Риби

Вдалий та насичений день. Риби націлені на високий результат, активні та ініціативні, що підвищує їхній авторитет у колективі, викликає повагу начальства. Сьогодні вам легко домовлятися, переконувати оточуючих у своїй правоті. В особистих відносинах можливі напружені моменти.

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Фото Pixabay

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