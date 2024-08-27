Готуйте більші гаманці: вересень-2024 озолотить представників трьох знаків зодіаку

Якщо наприкінці серпня представники п'яти знаків зодіаку оримають особливу підтримку зірок — на них чекає особливий період успіху та процвітання, то у вересні шанс розбагатіти мають троє представників зодіакального кола. Принаймні, це стверджують астрологи.

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Ретроградний Меркурій закінчився наприкінці літа, тому загалом вересень має бути добрим фінансовим місяцем для будь-якого знаку, пише Ukr.Media. Але Марс буде вкрай деструктивним увесь місяць, йому вторитиме Венера 23 числа. Отже, зірки радять запасатися терпінням і ставити собі посильні завдання, щоб увійти до числа фінансово успішних людей. Особливо не рекомендується ризикувати та довіряти важливі секрети стороннім.

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Близнята

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Почати список найбільш фінансово успішних людей першого місяця осені варто з Близнят, оскільки вони входять до тих знаків, на яких Меркурій впливає найсильніше. Це означає, що поки більшість людей страждає від деструктивного Марсу, Близнята зможуть скористатися моментом, щоб оминути своїх конкурентів, які зануряться у проблеми, адже Меркурій частково перекриє недолік мотивації, забраної Марсом.

Тепер не можна зволікати. Потрібно діяти швидко, вдумливо і негайно. У вересні багато хто захоче відкусити шматок пирога побільше. Конкуренція злетить до неба.

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Діва

Як і Близнята, Діви — улюбленці Меркурія, але залежать від Марса трохи слабше. Представники даного знаку зможуть показати собі та оточуючим їх людям максимальну продуктивність. Дівам вдасться вирвати перемогу з лап ворогів. Якщо були якісь складності та проблеми в минулому, вони можуть обернутися чимось дуже хорошим зараз.

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Дівам точно варто прислухатися частіше до своєї інтуїції і не забувати про те, що настає час рішучих дій. Чим швидше люди цього знаку включаться у фінансову боротьбу, тим краще. Також вересень для Дів є дуже вигідним часом для вкладення коштів, великих покупок. Що ж до сил, то в Дів їх має бути багато, оскільки Венера, яка втратить частину енергії 23 числа, із ними майже пов'язана.

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Водолій

Водолії теж будуть трохи щасливішими, ніж решта людей. Початок місяця астрологи радять їм провести у пошуках нових захоплень, роботи. Можна відкривати новий бізнес, робити спроби монетизувати свої таланти. Водолії почуватимуться спокійно, впевнено.

Це час, що ідеально підходить для відряджень і зміни обстановки. Можливо, Водолії отримають підвищення, якщо наприкінці літа їм вдалося вирішити якусь важливу проблему або перевершити всіх своїх конкурентів у плані виручки, продажів, виконаних планів.

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Фото Pixabay

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