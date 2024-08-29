Вночі десятки ворожих дронів знову атакували Україну: в Києві та Черкасах ліквідують наслідки удару (фото)

Чергова російська атака з повітря почалася напередодні увечорі, коли моніторингові канали повідомляли про запуски ракет, зокрема, в напрямку Київщини та Полтавщини, травала вночі та ранком 29 серпня.

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Під ударом знов був столичний регіон. «Третя повітряна атака на Київ за останні 4 дні! І знову масована! Цього разу ворог застосував виключно ударні БпЛА, попередньо на кшталт „Shahed“. На Київ російські безпілотники летіли з території окупованої Херсонщини та курської області рф ще до опівночі, близько 23:00. На столицю баражуючі боєприпаси заходили хвилями та з різних напрямків», — повідомив керівник КМВА Сергій Попко.

За попередньою інформацією, в районі столиці було знищено понад десяток ударних дронів ворога. У кількох районах Києва зафіксовано падіння уламків.

Так, в Голосіївському районі уламки впали на територію житлової забудови. Попередньо, пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку.

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В Дніпровському районі міста також було зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови, але без негативних наслідків.

В Деснянському районі міста уламки впали на територію приватного домогосподарства, виникла пожежа у нежитловій будові, яку оперативно ліквідували.

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За інформацією КМВА, на даний момент повідомлень щодо потерпілих не надходило.

Працювала ППО й на Черкащині. Очільник обласної ВА Ігор Табурець повідомляв, що падіння уламків на території приватного підприємства спричинили пожежу, наразі триває її ліквідація.

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Нагадаємо, що напередодні ворог знов завдавав ударів по Кривому Рогу. Це сталося в день, коли в місті був оголошений траур після загибелі людей у готелі, по якому ворог вдарив ракетою.

Фото зі сторінки командування Повітряними силами ЗСУ

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