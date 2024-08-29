На території гольф-клубу Lisnyky відбувся Міжнародний турнір Diplomatic Golf for Good

Шостий щорічний міжнародний турнір з гольфу Diplomatic Golf for Good відбувся в новому гольф-клубі Lisnyky, який було збудовано під час повномасштабного вторгнення.

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Серед його гравців — іноземні та українські дипломати, спортсмени світового рівня, представники міжнародного та українського бізнесу, а також ветерани сучасної війни.

За словами засновниці гольф-турніру — професорки, докторки наук, завідувачки кафедри міжнародних відносин Університету культури Інни Костирі, головною метою заходу є створення майданчика для неформального спілкування між представниками різних держав, сприяння дружбі та спортивному партнерству серед народів світу.

«Diplomatic Golf for Good — захід, що виходить за межі поля та сприяє просуванню позитивного іміджу країни, розширенню ділових зв'язків, а найголовніше — реалізації спільних ідей та проєктів. Справжня культурна дипломатія в дії», — сказала у коментарі «ФАКТАМ» Інна Костиря.

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Посол Індонезії в Україні Аріф Мухаммед Басалама та президент ФК «Полісся» Геннадій Буткевич

Серед гостей на заході були присутні Надзвичайні та Повноважні Посли та представники дипломатичних установ: Італії, Франції, В'єтнаму, Бразилії, Аргентини, Шрі-Ланки, Литви, Молдови, Румунії, Індонезії, Єгипту, Пакистану, Азербайджану, Таджикистану.

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Посол Вʼєтнаму в Україні Нгуєн Хонг Тхач та посол Пакистану в Україні Надір Хан

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Інна Костиря назвала футбол справжньою дипломатією та пояснила, чому це так.

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