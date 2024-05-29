Інна Костиря назвала футбол справжньою дипломатією та пояснила, чому це так

У Житомирі відбувся товариський одноматчевий турнір Diplomatic Football Cup 2024, в якому взяли участь команда житомирського клубу «Полісся"та працівники Посольства Італії в Україні.

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Незвична спортивна подія відбулася на території футбольного клубу «Полісся». Там помітили Андрія Шевченка, представників українського бізнесу, політиків, громадських діячів та спортсменів, а також представників дипломатичного корпусу, серед яких — амбасадори Італії в Україні, Надзвичайні та Повноважні Посли Азербайджану, Молдови та Аргентини.

Гра йшла динамічно. Так, за «вовків» у першому таймі зіграв голова УАФ Андрій Шевченко. До нього долучилися президент клубу Геннадій Буткевич та мер Житомира Сергій Сухомлин.

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Команди влаштували справжнє змагання, бо на кону стояв важливий трофей — престижний кубок.

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Матч завершився з рахунком 4:3 на користь української команди.

«Футбол — це те, що об'єднує мільйони людей в усьому світі поза віком та національністю. Підтримка футболу — чудовий інструмент для розвитку як місцевих громад, так і зв'язків міжнародного масштабу. Справжня дипломатія в дії. Метою заходу було утвердження позитивного іміджу України в міжнародній спільності в цей надважливий час», — наголосила професорка, доктор наук, завідувачка кафедри міжнародних відносин університету культури, директорка турніру Diplomatic Football cup Інна Костиря.

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Іноземні посли своєю чергою висловили підтримку та єдність з Україною та підкреслили важливість розвитку відносин між країнами.

Так, за словами посла Італії в Україні П’єра Франческо Дзадзо, саме такі спортивні та, зокрема, футбольні змагання та товариські зустрічі на міжнародній арені відіграють роль каталізатора розвитку міждержавних відносин задля розбудови співпраці та сприяння миру й взаєморозуміння між народами.

У рамках цієї події також відбувся благодійний аукціон, де були представлені спортивні лоти на підтримку України.

Нагадаємо, ФК «Полісся» вперше в історії зіграє в єврокубках.

Так, за підсумками сезону 2023/2024 житомирський клуб виборов шанс представити Україну на континентальній арені.

«Вовки» в останньому турі обіграли донецький «Шахтар» (2:0) й посіли 5-ту сходинку в турнірній таблиці, яка гарантувала їм участь у Лізі Конференцій.

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