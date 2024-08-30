Тренди у вітальних листівках: екодизайн і лаконічність

Днями ми розповідали про нові тренди в пакуванні подарунка. Тепер про листівки. Вручати вітальні листівки — прекрасна традиція. Винуватець торжества ще не раз зможе перечитати адресовані йому побажання і компліменти.

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Вибір листівок сьогодні досить широкий. Яку ж обрати, щоб у поєднанні з подарунком вона мала стильний вигляд?

Тренд номер один — екодизайн. Листівка на крафтовому папері із засушеною ромашкою або кленовим листом має стильний і сучасний вигляд. Іноді такі листівки доповнюють деревними деталями або мінералами, що робить листівку ексклюзивною.

Актуальними є принти із зображенням природи. Наприклад, імениннику, який народився взимку, подаруйте листівку із засніженим лісом, а тому, хто з'явився на світ улітку, — із полем соняшників або суничною галявиною. Флористичний дизайн поза часом.

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Виберіть листівку з улюбленими квітами адресата. Обов'язково напишіть побажання власноруч. Стандартного напису, яким би оригінальним він не був, на листівці недостатньо. Напишіть імениннику добрі слова про нього та побажання того, про що він мріє. Оригінальні привітання запам'ятовуються на все життя.

Нагадаємо, зараз дуже модно дарувати книги стародавніх філософів, наприклад, Сенеки, Епіктета, Марка Аврелія.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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