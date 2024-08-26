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Україна

рф продовжує перекидати війська з України до Курської області, — ISW

12:25 27 серпня 2024
армія Росії

Російські військові, ймовірно, продовжують передислокувати сили з менш пріоритетних ділянок лінії фронту в Україні на лінію фронту в Курській області. Це підтверджується зустріччю путіна з вищим військовим керівництвом та доповідями командирів 810-ї бригади ВМФ рф, 155-ї бригади ВМФ, 11-ї бригади ВДВ, 56-го полку ВДВ (7-а дивізія ВДВ) і 51-го полку ВДВ (106-а дивізія ВДВ), повідомляє Інститут вивчення війни.

Раніше путін зустрівся з начальником Генштабу Збройних сил росії генералом армії валерієм герасимовим.

«Військове командування рф чинить опір оперативному тиску з метою передислокації сил з пріоритетної наступальної операції із захоплення Покровська в Донецькій області. Та, ймовірно, продовжить перекидати сили з менш пріоритетних наступальних операцій в інших частинах театру бойових дій для оборони в Курській області», — йдеться у звіті.

Раніше повідомлялося, що на думку прокремлівського політолога Сергія Маркова, окупація Україною всього Глушковського району або Курська змусить путіна реагувати.

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