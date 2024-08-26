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«Це провал»: ставлення до путіна у рф різко змінюється

15:31 26 серпня 2024
Путін

Згідно з даними компанії, яка відстежує настрої громадян, аналізуючи соціальні мережі та інші публікації в інтернеті, в росії зросло негативне ставлення до президента путіна. Суспільна думка змінилася після того, як українські війська два тижні тому зайшли на територію рф.

У той час як прокремлівські ЗМІ намагалися більш позитивно оцінити розвиток війни, зосереджуючись на гуманітарній реакції російського уряду, деякі користувачі соціальних мереж висловили невдоволення. Згідно з аналізом FilterLabs AI, багато публікацій в інтернеті говорять про те, що просування України є провалом російського командування, а точніше — путіна.

Позитивне ставлення до диктатора зазнало удару минулого року після короткочасного збройного повстання під проводом євгена пригожина. Але зміна настроїв стала різкішою за ті дні, коли українські війська почали вторгнення в Курську область.

«Відповідь путіна на вторгнення в кращому випадку була визнана неадекватною, а в гіршому — образливою», — сказав Джонатан Теубнер, виконавчий директор FilterLabs.

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Американські офіційні особи попередили, що втрата популярності може ускладнити здатність кремля вести війну в Україні.

«Зараз важко визначити ефект від українського контрнаступу, — сказав Теубнер. - Але зрозуміло, що це шокує і для путіна є ганьбою. Кремлівська пропаганда, вкидання і відволікання уваги можуть зробити так багато лише перед обличчям поганих новин, які широко обговорюються по всій росії».

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Настрої щодо путіна особливо різко впали в регіонах росії, де кремль зосередив свої зусилля з вербування військових.

«Якщо престиж і популярність путіна впадуть у цих ключових регіонах (особливо якщо росіяни вважатимуть, що війна йде погано), кремлю буде складніше поповнювати свої військові ряди», — йдеться в аналізі FilterLabs.

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Нагадаємо, у День Незалежності України президент Володимир Зеленський пояснив цілі операції ЗСУ в Курській області рф.

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