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«Дуже сексуальна, не криклива»: популярна співачка розказала про зміни у житті

16:30 30 серпня 2024
Оля Полякова

Популярна співачка Оля Полякова, яка нещодавно була у Лондоні, випустила пісню «Білий налив», над створенням якої працювали одразу дві відомі співачки. Музику та слова написала Tayanna, також у композиції було використано фрагмент легендарного хіта Ірини Білик «Так просто». Відомо, що Полякова особисто звернулась до Білик з проханням дозволити взяти уривок пісні.

Кліп на пісню знімався під Києвом, режисером став Дмитро Шмурак, який створював для співачки кліпи «Эй, секундочку» та «Королева Ночі». Пісня вийшла українською, але вийде і її англомовний варіант.

Це не остання спільна робота Олі у співпраці з Tayanna. Артистки записали ще одну композицію, зйомки кліпу до якої відбулися на Капрі, але подробиці роботи поки тримаються у секреті.

За словами Полякової, у новій пісні вона зовсім інша — не криклива і сексуальна.

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«Я дуже міняюся, і люди це бачать, — сказала Оля у проєкті „Сніданок з 1+1“. — Якою буде Оля Полякова англійською — скоро дізнаєтесь. Вона дуже сексуальна, не криклива».

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Полякова додала, що у неї немає кумирів і вона орієнтується сама на себе.

«Я орієнтуюся на саму себе, — зазначила співачка. — Де ви ще бачили таку артистку! Я — артистка з унікальною енергією».

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Нагадаємо, популярна співачка випустила зворушливий кліп.

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