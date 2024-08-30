«Дуже сексуальна, не криклива»: популярна співачка розказала про зміни у житті
Популярна співачка Оля Полякова, яка нещодавно була у Лондоні, випустила пісню «Білий налив», над створенням якої працювали одразу дві відомі співачки. Музику та слова написала Tayanna, також у композиції було використано фрагмент легендарного хіта Ірини Білик «Так просто». Відомо, що Полякова особисто звернулась до Білик з проханням дозволити взяти уривок пісні.
Кліп на пісню знімався під Києвом, режисером став Дмитро Шмурак, який створював для співачки кліпи «Эй, секундочку» та «Королева Ночі». Пісня вийшла українською, але вийде і її англомовний варіант.
Це не остання спільна робота Олі у співпраці з Tayanna. Артистки записали ще одну композицію, зйомки кліпу до якої відбулися на Капрі, але подробиці роботи поки тримаються у секреті.
За словами Полякової, у новій пісні вона зовсім інша — не криклива і сексуальна.
«Я дуже міняюся, і люди це бачать, — сказала Оля у проєкті „Сніданок з 1+1“. — Якою буде Оля Полякова англійською — скоро дізнаєтесь. Вона дуже сексуальна, не криклива».
Полякова додала, що у неї немає кумирів і вона орієнтується сама на себе.
«Я орієнтуюся на саму себе, — зазначила співачка. — Де ви ще бачили таку артистку! Я — артистка з унікальною енергією».
Нагадаємо, популярна співачка випустила зворушливий кліп.118
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