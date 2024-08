«Зрадниця»: Оля Полякова поїхала до Лондону

Популярна співачка Оля Полякова, яка нещодавно спровокувала мережу, здивувала своїми світлинами зі столиці Великої Британії. Виявилось, що Оля поїхала до Лондону для запису першого англомовного альбому. Про це артистка повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі, виклавши відео зі студії, де вона збирається працювати. Оля також представила свою команду, серед якої спеціаліст з правильної вимови та звукорежисер.

— Пішли зі мною підкорювати світову сцену? — звернулася Полякова до своїх підписників. — Я вже в Лондоні, працюю над своїм першим повністю англомовним альбомом.

Оля познайомила шанувальників з Полом Сандерсом, який буде релізити усі її треки, і додала, що вони вперше побачилися під час її концерту в Ужгороді.

— Нам «пощастило» аж з двома тривогами! — згадала співачка.

Оля Полякова з Полом Сандерсом

Але не всі її шанувальники схвально сприйняли новину.

«То вирішила, як Каменських, Мексику штурмувати, то ти за Great Britain узялась, — написали у коментарях. — Я підтягла свій англійський. London is the capital of GB. Готова слухати пісню».

«Зрадниця», — коротко відреагував дописувач.

Однак більшість підписників побажали Олі вдачі з опануванням британського акценту та скорішого повернення додому.

«Бажаю успіху в опануванні британського акценту», — написали шанувальники.

«Ви великий молодець!» — зауважили у коментарях.

