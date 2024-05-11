Фінал «Євробачення»: де і коли дивитися, як голосувати

Сьогодні ввечері, 11 травня, в Мальме відбудеться грандфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення». За головний трофей — Кришталевий мікрофон змагатимуться представники 25 країн.

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Представниці України Аlyona Аlyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria» за вибором продюсерів вийдуть на сцену другими. Це не дуже вигідна позиція з точку зору шансів на перемогу. Режисерка номеру назвала цей порядковий номер «смертельним». Разом з тим у єврофанів буде більше часу, щоб проголосувати за Україну.

Переможця визначать за сумою балів від журі, яке виставляє оцінки під час генеральної репетиції, та телеглядачів. Голосування цьогоріч відбувається за новими правилами. З номерів українських операторів ми не можемо голосувати за свого представника. Проте українці, які перебувають за кордоном, можуть підтримати Аlyona Аlyona & Jerry Heil з номерів іноземних операторів.

Проголосувати можна через офіційний застосунок Eurovision Song Contest для Android або iOS, а також за допомогою SMS на номер 7576 з порядковим номером відповідного виступу.

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Голосування стартує одразу після виходу на сцену першого фіналіста. Лінії будуть відкритими протягом всього шоу. Воно стартує о 22.00 за київським часом. Трансляція з українським коментарем від Тімура Мірошниченка, до якого приєднається Василь Байдак, відбудеться на телеканалі «Суспільне Культура» та на його діджитал платформах.

Також шоу можна дивитися мовою оригіналу на офіційному YouTube-каналі Eurovision.

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Нагадаємо, цьогоріч у конкурсі беруть участь 37 країн. До грандфіналу потрапили переможці першого та другого півфіналів (по учасників), а також представник країни-господарки, а також учасники від «Великої п’ятірки» (Франція, Італія, Велика Британія, Німеччина та Швейцарія), які беруть участь автоматично.

Нагадаємо, представника Нідерландів на «Євробаченні» дискваліфікували через скандал.

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Фото: EBU — eurovision.tv

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