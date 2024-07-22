«Дуже щасливий»: переможець «Євробачення» вперше приїде до Києва

Переможець «Євробачення-2024», представник Швейцарії — Nemo приїде у Київ з ексклюзивним концертом. Виступ планується на весну 2025 року. Швейцарський виконавець Nemo вперше виступить в Україні і готує спеціальну програму з новими та відомими хітами, серед яких тріумфальний трек «The Code». Саме ця пісня принесла Nemo перемогу на пісенному конкурсі «Євробачення-2024».

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Відомо, що Nemo давно висловлював бажання приїхати в Київ. Артист навіть запланував виступ на цьогорічному музичному фестивалі, проте через зміни в графіку зустріч із українськими фанатами довелося перенести на весну.

Ще під час «Євробачення» швейцарці активно підтримували Україну, потоваришували із нашими виконавцями та навіть заспівали українською. Результатом такого душевного зв'язку стало бажання Nemo створити спільний трек зі співачками alyona alyona і Jerry Heil, який, ймовірно, буде представлений саме на столичному концерті.

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«Я дуже щасливий, що можу відвідати вашу країну і заспівати з вами та для усіх вас, — написав Nemo на своїй сторінці у соціальній мережі. — Для мене це значить дуже багато».

Раніше «ФАКТИ» писали, що у переможця «Євробачення-2024» забрали головний приз.

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Нагадаємо, представниці від України на Євробаченні-2024 посіли третє місце.

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