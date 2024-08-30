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Гроші

В Україні стрімко зростає ціна на популярний овоч

15:58 30 серпня 2024
Огірки

Тепличні комбінати на цьому тижні підвищили відпускні ціни на огірки. Основною причиною цієї ситуації стало скорочення пропозиції як тепличних, так і ґрунтових огірків. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit. Нагадаємо розповідь городниці про те, за якою ціною вона продає свою продукцію на базарі.

«Так, тільки з початку поточного тижня ціни на тепличні огірки в Україні зросли в середньому на 14%, і сьогодні комбінати пропонують до продажу цю продукцію по 40−60 грн/кг ($ 0,97−1,45/кг)», — йдеться у повідомленні.

При цьому учасники ринку зазначають, що, попри подорожчання в цьому сегменті, попит на тепличні огірки на українському ринку залишається досить високим.

Важливо відзначити, що подорожчанню тепличних огірків, крім усього іншого, сприяла обмежена пропозиція ґрунтової продукції. Основну частку продукції відкритого ґрунту зараз становлять огірки невисокої якості, що підвищує інтерес покупців до більш якісної продукції з теплиць.

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Варто відзначити, що зараз тепличні огірки в Україні в середньому коштують у 2,8 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Гравці ринку висловили впевненість, що буде подальше подорожчання огірків, з огляду на підвищений попит оптових компаній і роздрібних мереж. Але компенсувати брак місцевої продукції за рахунок імпортних огірків компаніям поки що не вдається, оскільки в сусідніх країнах пропозиція в цьому сегменті також обмежена.

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Раніше аграрниця Любов Поляєва застерігала щодо шахраїв, які обманюють городників.

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