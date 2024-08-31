Розклад виступів українців на Паралімпіаді-2024 31 серпня, медальний залік Ігор

В суботу, 31 серпня, на Паралімпіаді-2024 у Парижі, де Україна напередодні здобула перше «золото», наші атлети виступлять у стрільбі, настільному тенісі, бадмінтоні, легкій атлетиці та плаванні.

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Нагадаємо, що в Україні змагання Паралімпійських ігор-2024 транслюють у прямому ефірі регіональні канали «Суспільного», телеканал «Суспільне Спорт» та сайт «Суспільне Спорт».

Розклад стартів українських атлетів на Паралімпійських іграх 31 серпня

09:30. Бадмінтон, жінки, одинарка, група, SL3. Оксана Козіна.

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10:30. Стрільба, чоловіки, 10 метрів, пневматична гвинтівка стоячи, SH1. Андрій Дорошенко.

10:30. Плавання, чоловіки, 100 метрів на спині, S12. Дмитро Cуханов.

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10:34. Плавання, чоловіки, 100 метрів на спині, S12. Ярослав Денисенко.

10:46. Плавання, чоловіки, 200 метрів вільним стилем, S14. Дмитро Ванзенко.

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10:50. Бадмінтон, чоловіки, одинарка. Олександр Чирков.

11:00. Настільний теніс, змішаний парний розряд, XD17, ½ фіналу. Віктор Дідух / Ірина Шинкарьова.

11:04. Штовхання ядра, чоловіки, F12. Володимир Пономаренко.

11:10. Плавання, чоловіки, 100 метрів на спині, S8. Богдан Гриненко.

11:30. Плавання, чоловіки, 400 метрів вільним стилем, S13. Кирило Гаращенко.

11:45. Плавання, жінки, 400 метрів вільним стилем, S13. Анна Стеценко.

11:58. Плавання, чоловіки, 50 метрів на спині, S2. Роман Бондаренко.

13:00. Стрільба, жінки, 10 метрів, пневматичний пістолет, SH1. Ірина Ляху.

13:38. Плавання, жінки, 100 метрів на спині, S12. Анна Стеценко.

20:22. Плавання, чоловіки, 50 метрів на спині, S1. Антон Коль.

Після двох днів боротьби за нагороди Паралімпійських ігор, які продовжаться до 8 вересня, медалі здобули спортсмени з 32 країн. Медальний залік (за кількістю «золота») очолює Китай — 25 нагород (12 золотих, 9 срібних, 4 бронзові), за яким розташувалися Велика Британія — 15 (6−6-3), Бразилія — 13 (5−1-7), Нідерланди — 6 (4−1-1), Італія — 13 (3−2-8), Австралія — 7 (3−2-2) та Франція — 9 (2−5-2). Україна з 8 нагородами (1−5-2) посідає 13-у позицію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Паралімпійських іграх у Парижі виступатимуть 140 українських спортсменів у 17 видах спорту.

Фото paralympic.org.ua

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