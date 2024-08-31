Мобілізація «з коліс»: у Яремчі співробітники ТЦК «забрали» водія автобуса, залишивши 50 пасажирів на вулиці

Минулого року у Закарпатті співробітники ТЦК та СП до військкомату забрали водія автобусу, який привіз на змагання винницьку дитячу команду з теквондо. А напередодні схожа ситуація склалася у Івано-Франківській області.

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Як повідомляє «Суспільне», йдеться про водія туристичного автобуса із Полтавщини, яким їхали близько півсотні пасажирів.

Одна з пасажирок розповіла, що водій зупинився в Яремче неподалік заправки. Поки люди відвідували туалет та кав'ярню, до автобусу під'їхала поліція разом із працівниками Надвірнянського районного ТЦК.

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«Водія із документами, ключами від автобуса та грошима на пальне посадили в автомобіль та забрали. Усі люди залишились на вулиці. Виїзд у Полтаву мав бути вранці 31 серпня. Із водієм їхав його 14-річний син, який залишився зараз один, бо тата забрали. Дитина намагалась додзвонитись до батька, він йому тільки сказав, що він у Франківську в лікарні проходить ВЛК», — розповіла туристка.

Журналісти зазначають, що у Івано-Франківському ТЦК та СП відмовилися надавати коментарі, порадивши написати інформаційний запит до Сухопутних військ ЗСУ.

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У свою чергу юрист Дмитро Моргун заявив, що затримувати водія та забирати його з робочого місця поліція і ТЦК не мали підстав. Своїми діями вони порушили конституційне право на виконання трудових обов'язків та перевищили свої службове повноваження. Таким чином правоохоронці можуть кваліфікувати цю справу за статтями 146 та 365 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі та перевищення влади або службових повноважень.

Раніше адвокат пояснив, що загрожує чоловікам до 25 років, які не стануть на військовий облік.

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Фото Pixabay

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