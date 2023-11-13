Увірвалися до готелю серед ночі: в Ужгороді співробітники ТЦК потрапили у скандал за участю дитячої спортивної команди (фото, відео)

В пресі почастішали повідомлення про дії представників військкоматів, які проводять «мобілізаційні заходи» та, як це було нещодавно у Львові, силоміць забирають людей до ТЦК та СП.

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Днями подібний випадок стався в Ужгороді, де до військкомату забрали водія, який привіз на змагання винницьку дитячу команду з теквондо. Про цей випадок розповів журналіст 20 хвилин RIA Віталій Павловський.

За його інформацією, водій «Ікаруса» заночував в хостелі, де близько години ночі його разом з іншими чоловіками забрали військові разом з поліцією!

«Пояснення, що він єдиний водій з групою спортсменів збірної України, їм не аргумент! Всіх на нічну комісію, у воєнкомат! Телефони відібрали, інформацію своїм рідним, тренерам повідомити не було змоги. Спортсмени винаймають таксі та по місцю пробують виходити з положення, бо змагання ніхто не відміняв… По закінченню комісії водія Михайла, думаєте, відпускають? Ні, йому вручають гарний військовий квиток та відправляють на Чернігів…» — пише журналіст

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За словами Віталія Павловського, водієві не надали відстрочку на пару днів, аби він закінчив роботу з командою. До того ж, ключі від автобусу залишилися у військкоматі, куди «не наважився піти жодний водій та забрати їх».



Це змогла зробити дівчина — переселенка з Маріуполя, яка наразі живе в Ужгороді. Ключі від автобусу передали одному з водіїв, його згодом в дорозі має змінити вінницький колега, який й поверне дітей до Вінниці…

Раніше юристи пояснювали, кому з водіїв представники ТЦК та СП мають право вручити повістку.

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Фото Віталія Павловського

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