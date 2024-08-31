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Чому під час руху автомобіля раптом починає гудіти літня гума: експерт назвав причини і дав пораду водіям

13:59 31 серпня 2024
Шини

Автоексперти, які раніше пояснювали, чому краще не їздити влітку на зимовій гумі, розповіли, що викликає гул шин автівки у теплу пору року.

Як пише профільне видання mashyna.com.ua, до появи такого звуку можуть призвести кілька причин.

По-перше, гул гуми викликає підвищений тиск у покришках. В таких ситуаціях збільшується навантаження на підвіску автомобіля. Експерти рекомендують підтримувати в шинах тиск, рекомендований виробником.

По-друге, гудіти можуть шини з посиленим каркасом. Проблему не допомагає вирішити навіть прогрів. Єдине, що позбавить водія від настирливого шуму — шумоізоляція.

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По-третє, причиною може бути якість гуми. Якісні шини гудіти не повинні.

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По-четверте, слід звертати увагу на стан покриття дороги. Буває так, що шини гудуть лише на певних ділянках. В такому випадку це може бути пов’язано з текстурою асфальту.

Про те, як збільшити «життя» шин автівки, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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