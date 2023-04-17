Ризикувати не варто: автоексперти пояснили, чому краще не їздити влітку на зимовій гумі

Цього року у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, автори якого пропонують зобов'язувати водіїв з 1 листопада до 31 березня «взувати» свої автівки у зимову гуму. А чи можна, наприклад, не міняти зимове «взутя» транспортного засобу влітку, а дочекавшися осені, змініти його за нове зимове?

Про нюанси розповідають експерти «АвтоЦентру». Річ у тому, що зимові шини м’якші, з більшим відсотком каучуку. Така суміш розрахована на роботу за мінусових або навколонульових температур. Для теплої пори року такі шини надмірно м’які, а спека «сушить» та руйнує зимову гуму влітку.

Другий важливий чинник — спеціальний зимовий малюнок протектора, який забезпечує зчеплення зі снігом, льодом, мокрим снігом, а також ефективне відведення мокрого снігу. На гарячому асфальті все це стає неефективним, шина підламується у поворотах, протектор гірше тримається за дорогу.

Фото autocentre.ua

Отже, ефективність гальмування і проходження поворотів падають, а гальмівний шлях суттєво збільшується. На сухому асфальті під час гальмування зі швидкості 80 км/год автомобілю на зимових шинах може знадобитися на 7−10 метрів більше, ніж на літніх, а при міських 50−60 км/год — на 5 метрів. На мокрому асфальті дистанція для зимових шин збільшується приблизно у півтора раза у порівнянні з літніми.

Помітно гірша і керованість машини. Зокрема, об’їзд раптової перешкоди на літніх шинах можна виконати на більшій швидкості — різниця становить близько 10 км/год.

Матеріал про те, як обирати зимові шини, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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