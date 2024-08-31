Як дізнатися про штраф, виписаний ТЦК: юристка звернула увагу на важливий момент

В середині липня завершився термін, до якого військовозобов'язані українці мали оновити свої дані в ТЦК та СП. Порушникам цієї норми законодавства загрожують штрафи. Якщо їх не сплатити протягом 15 днів, то сума подвоюється. Але спочатку військовозобов'язаний має дізнатися про те, що його притягують до адмінвідповідальності.

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Юристка Дар'я Тарасенко пояснила, який шлях проходять штрафи, виписані теріторіальними центрами комплектування, та звернула увагу на один важливий момент, згадавши різноманітні сервіси, які пропонують повідомлення про штрафи від ТЦК та СП за грошову підписку.

Процес проходження штрафу вона розділила на два умовні етапи. По-перше, ТЦК та СП виносить постанову про притягнення до адміністративної відповідальності і дає строк на сплату штрафу (15 днів). По-друге, якщо штраф не був оплачений, ТЦК та СП передає постанову до органів Державної виконавчої служби, де штраф подвоюється, відкривається виконавче провадження, накладаються арешти на майно та банківські рахунки.

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«І тепер „сюрприз“: на першому етапі не існує реєстру, з якого ви могли б дізнатись про цей штраф — ані платного, ані безоплатного! Тому на цьму етапі про штраф можна дізнатись лише з листа, направленого „Укрпоштою“ (за умови, що ТЦК та СП такий лист направить, а ви його отримаєте). А от вже на другому етапі такий реєстр є — і інформацію з нього можна отримати безкоштовно! Достатньо ввести свої дані в полі „Дані боржника“ та натиснути пошук в автоматизованій системі виконавчого провадження Міністерства юстиції», — зазначає фахівчиня.

За її словами, інформація про відкрите виконавче провадження надійде в «Дію», але це вже буде на другому етапі.

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Вона також наголосила, що якщо військовозобов'язаний побачив інформацію про себе в реєстрі, це означає, що справа вже перебуває у виконавчій службі, а штраф вже подвоївся.

Раніше адвокат Дмитро Франчук зазначав, що відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за порушення правил військового обліку, включаючи відсутність військово-облікових документів, під час дії воєнного стану передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн.

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Фото Pixabay

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