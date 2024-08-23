Вересень готує серйозні випробування для чотирьох знаків зодіаку

Астрологи стверджували, що серпень цього року став дещо «гальмуючим» у питаннях почуттів, оскількі Нептун, Сатурн і Меркурій перебувають у ретро-фазі. А з початком осені кілька представників зодіакального кола зіткнуться із серйозними випробуваннями через перехід Плутона на знак Козерога 4 вересня.

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Плутон, планета трансформації та влади, залишатиметься у Козерозі до 19 листопада, пише ukr.media. Таке положення традиційно пов'язують із системними змінами у суспільстві. Цього разу транзит на останніх градусах знака може спричинити значні зрушення у сфері влади та управління. Можливо, деякі застарілі структури втратять свою силу, і у світі розпочнуться процеси, які вимагають нових підходів та рішень. Цей період можна розглядати як фінальну перевірку на міцність усіх змін, що відбулися за останні 16 років

Ретроградні періоди — це час для перегляду та доопрацювання вже розпочатих процесів. Хоча можуть повернутися старі проблеми, це не означає, що ви рухаєтеся назад. Навпаки, це шанс завершити розпочате, щоб із новими силами увійти до майбутнього. Використовуйте цей час для аналізу та усунення слабких місць у своєму житті, щоб остаточно звільнитися від усього, що заважає вашому розвитку.

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Овен

Плутон торкнеться вашого десятого будинку кар'єри та соціального стану. Можливі зміни у професійній сфері, які вимагатимуть перегляду та переоцінки ваших амбіцій. Це можливість для глибокого аналізу своєї кар'єри та її подальшого спрямування.

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Рак

Плутон повернеться до вашого сьомого будинку, що торкнеться сфери відносин. Порушуватимуться минулі конфлікти та невирішені питання у відносинах з людьми у вашому житті. Це час, щоб звільнитися від токсичних зв'язків та зміцнити здорові стосунки.

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Терези

Плутон активує ваш четвертий будинок, пов'язаний із домом та сім'єю. Внутрішні конфлікти або старі сімейні питання можуть випливти на поверхню. Це час, щоб переглянути свої сімейні стосунки та створити більш стабільне середовище.

Козеріг

Плутон знову увійде до вашого першого будинку, активуючи особисту трансформацію. Козероги можуть відчути тиск з боку старих проблем, що стосуються самоідентифікації та цілей. Можливо, доведеться відпустити застарілі уявлення про себе та прийняти нову версію своєї особистості.

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Фото Pixabay

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