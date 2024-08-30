Кілька днів африканської спеки: яка погода чекає на українців у ці вихідні

Попри прогнози синоптиків про дощі у другій та третій декадах серпня, останній день літа й перші осінні дні будуть спекотними, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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«Серпень завершується гарячою і переважно сухою погодою. Так буде найближчими вихідними», — зазначає Діденко.

За її прогнозом, температура повітря у денні години становитиме +30…+34 градуси, у південній частині трохи нижче — +27…+30 градусів.

Дощі 31 серпня та 1 вересня малоймовірні, лише у південній частині пройдуть місцями короткочасні грозові дощі.

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У Києві завершення серпня та початок вересня будуть дуже теплими, навіть спекотними, +30…+32 градуси.

Відчутніше зниження температури повітря очікується з 3 вересня.

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Про дуже спекотну погоду до кінця літа повідомляв і синоптик Ігор Кібальчич. За його прогнозом, 31 серпня в Україні утримається спекотна та суха погода в більшості областей. Лише у Криму очікуються невеликі дощі та прохолода. Швидкість вітру знизиться до 5−10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +19…+24 градусів, вдень +30…+35 градусів, а в Криму похолоднішає до +25…+30 градусів.

1 вересня також опадів не передбачається. Вітер східний, 5−10 м/с. Вночі термометри покажуть +19…+24 градусів, вдень по всій країні знову буде +30…+35.

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