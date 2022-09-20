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Дрібка копійчаного підживлення на грядку під озимий часник: головки часнику виростають з яблуко (відео)

14:58 20 вересня 2022
Часник

Для того, щоб озимий часник добре пережив холоди і наступного сезону дав хороший урожай, у ґрунт радять вносити просте підживлення — деревну золу.

Як стверджує автор каналу «Совет биолого», у складі золи багато мікроелементів і насамперед тих, яких потребує озимий часник. Це калій та фосфор.

Також зола лужить ґрунт, що є профілактикою грибкових захворювань. Якщо у ґрунт разом із золою потраплять вуглинки, то це буде ще краще — кожна з них, стверджує автор, стане прихистком для корисних бактерій. Природно, вугілля має бути охололим.

На один квадратний метр рекомендується внести по одній-дві жмені золи.

Перед посадкою часнику в лунку рекомендують покласти поживну суміш. Її готують із крейди, деревної золи та перегною.

Фото Pixabay

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