Встигнути до заморозків: коли краще посадити озимий часник восени і чим його підживити (відео)

Озимий часник вирощують з осені — для того, щоб до настання зими і промерзання ґрунту він встиг розвинути кореневу систему довжиною 10−12 см.

Про деталі цього процесу розповіли на youtube-каналі «Генеральський сад».

Для отримання хорошого врожаю часнику має значення правильний час його висадження восени. Отже, коли краще садити часник, як садити та чим підживлювати.

Часнику потрібно встигнути пустити коріння і добре укоренитися. Від того, наскільки добре він укорениться, залежатиме те, як він перезимує і наскільки швидко зійде навесні. Але водночас, якщо часник посадити рано, він проросте і може замерзнути.

Сприятливими термінами для посадки часнику вважається період із 25 вересня по 20 жовтня. Часник потрібно посадити за 3−4 тижні до заморозків. У південних регіонах можна висаджувати часник пізніше — у листопаді.

При виборі місця для посадки часнику дотримуйтесь сівозміни. Сприятливі попередники часнику — огірки та бобові культури: горох, квасоля, а також кабачки та гарбуз. Не садіть часник після часнику та цибулі.

Садіть його у світле місце і не в болотистий ґрунт. Не садіть його в тіні, інакше він виросте кволим.

Глибина, але яку слід посадити часник, відрізняється в залежності від регіону. У суворих і морозних регіонах часник краще висаджувати на глибину 10−15 см. Звичайною глибиною посадки часнику вважається 3−5 см або приблизно 2 довжини зубчика.

Для підживлення під часник восени слід використовувати калійно-фосфорні добрива чи золу. Для цього можна взяти готові мінеральні комплекси або припорошити золою грядку. А можна зробити розчин: 300−400 г золи розведіть у 10 л води. Дайте розчину настоятися, потім збовтайте і полийте грядку перед посадкою часнику.

Ось ще одно відео про посадку, обробку та догляд часника.

Нагадуємо про те, як правильно доглядати озимий часник восени.

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