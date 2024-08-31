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Події

Молодого українця-нелегала знайдено застреленим у Румунії

19:29 31 серпня 2024
Мисливська зброя

За кордоном почастішали випадки вбивства українців. У повіті Ботошані на півночі Румунії вранці в суботу, 31 серпня, 26-річного громадянина України знайшли мертвим з вогнепальним пораненням, поліція почала розслідування, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на News.ro.

Близько восьмої ранку на екстрені служби надійшов сигнал тривоги від чоловіка з комуни Джордже-Енеску в Ботошані, який заявив, що в його будинку був мертвий громадянин України.

Поліцейські слідчі виїхали на місце події та розпочали розслідування. Їм вдалося встановити, що українець в’їхав до Румунії кілька днів тому і домовився з господарем будинку, що житиме в нього в обмін на роботу по господарству.

Уранці в суботу господар виявив у будинку мертвого українця з вогнепальним пораненням у голову. Поруч із ним лежала мисливська зброя.

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«Наразі на місці ведуться слідчі дії для встановлення всіх обставин інциденту», — повідомили в поліції Ботошані.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом убивства та порушення правил зберігання зброї.

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За даними джерела в поліції, мертвий чоловік потрапив до Румунії нелегально разом із іншим українцем, і двоє нібито жили разом. Наразі не уточнюється, де перебуває другий чоловік і чи фігурує він у розслідуванні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно українця вбили у центрі для біженців у німецькому Ростоку.

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Ілюстративне фото

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