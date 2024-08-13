Українця вбили у центрі для біженців у німецькому Ростоку

В Німеччині, де в лютому цього року після нападу один за одним від ножових ран померли українські баскетболісти — 18-річний Артем Козаченко та 17-річний Володимир Єрмаков, у місті Росток знайшли мертвим 46-річного українського біженця.

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Як повідомляє «Європейська правда» з посиланням на спільний пресреліз прокуратури та поліції Ростоку, правоохоронці розслідують можливий насильницький злочин. Важко пораненого чоловіка було виявлено у спеціалізованому центрі для біженців вдень у понеділок, 12 серпня.

Лікар швидкої допомоги, якого викликали у центр, зміг констатувати смерть 46-річного українця. Обставини його загибелі вказують на вбивство. Розслідування злочину перебуває на початковій стадії.

Також повідомляється, що напередодні у німецькому Ессені відкрили суд у справі про насильницьку смерть двох українських баскетболістів.

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Як пише «Німецька хвиля», обвинувачених четверо — це підлітки у віці 14, 15 та 16 років. Двоє з них — громадяни Німеччини, двоє інших — громадяни Сирії. За словами адвоката батьків убитих українців, потерпілі розраховують на максимально жорстке покарання. Заплановано 11 судових засідань до 21 листопада.

У Козаченка та Єрмакова виник конфлікт із компанією підлітків, які, за словами свідків, провокували українців.

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Нагадаємо, напад стався ввечері 10 лютого. Двоє українських баскетболістів прямували до Дюсельдорфа в автобусі, де їхали й люди, які згодом напали на них. На станції обвинувачені оточили українців та атакували — спочатку кулаками та кийком, потім двома ножами. Прокуратура вважає, що злочин було скоєно на ґрунті ксенофобії.

Фото з відкритих джерел

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