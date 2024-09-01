Розклад виступів паралімпійців України на Іграх-2024 1 вересня, медальний залік

У неділю, 1 вересня, на Паралімпійських іграх в Парижі, де Україна напередодні здобула 11 нагород, відбудеться четвертий змагальний день (загалом буде розіграно 63 комплекти медалей).

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Участь у змаганнях візьмуть 46 наших параспортсменів, зокрема команди у голболі та волейболі сидячи.

Нагадаємо, що в Україні змагання Паралімпійських ігор-2024 транслюють у прямому ефірі регіональні канали «Суспільного», телеканал «Суспільне Спорт» та сайт «Суспільне Спорт».

Розклад виступів українців на Паралімпіаді-2024 1 вересня

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09:30. Бадмінтон. Оксана Козина, клас SL3, чвертьфінал.

10:30. Плавання. Андрій Трусов, Євгеній Богодайко, 100 метрів, брас, клас SB6, кваліфікація.

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10:30. Кульова стрільба. Ірина Щетнік, мікст, пневматична гвинтівка, 10 метрів, на коліні, клас SH1, кваліфікація.

10:38. Плавання. Ігор Німченко, 100 метрів, вільний стиль, клас S10, кваліфікація.

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11:00. Легка атлетика. Оксана Зубковська, стрибки у довжину, клас T12, фінал.

11:15. Плавання. Данило Чуфаров, Михайло Сербін, 100 метрів, спина, клас S11, кваліфікація.

11:25. Плавання. Катерина Ткачук, Марина Піддубна, 100 метрів, спина, клас S11, кваліфікація.

11:47. Плавання. Марина Вербова, 150 метрів, комплексний стиль, клас SM4, кваліфікація.

12:10. Академічне веслування. Анна Шеремет, парні одиночки, клас PR1, фінал.

12:15. Плавання. Андрій Драпкін, Данило Семеникін, 100 метрів, брас, клас SB5, кваліфікація.

12:25. Плавання. Анна Гонтар, 100 метрів, брас, клас SB5, кваліфікація.

12:30. Академічне веслування. Роман Полянський, парні одиночки, клас PR1, фінал.

12:30. Кульова стрільба. Віталій Плакущий, Василь Ковальчук, мікст, пневматична гвинтівка, 10 метрів, на коліні, клас SH2, кваліфікація.

12:50. Академічне веслування. Анна Айсанова, Ярослав Коюда, мікст, парні двійки, клас PR2, фінал.

12:55. Боча. Артем Колінько (на фото), клас BC4, півфінал.

13:10. Академічне веслування. Дар'я Котик, Станіслав Самолюк, мікст, парні двійки, клас PR3, фінал.

13:35. Тріатлон. Аліса Колпакчи, клас PTS5, фінал.

14:00. Кульова стрільба, мікст, пневматична гвинтівка, 10 метрів, на коліні, клас SH1, фінал.

16:00. Кульова стрільба, мікст, пневматична гвинтівка, 10 метрів, на коліні, клас SH2, фінал.

18:00. Боча, чоловіки, клас BC4, бронзовий матч.

18:30. Голбол. Китай — Україна.

18:30. Плавання, чоловіки, 100 метрів, брас, клас SB6, фінал.

18:37. Плавання. Вероніка Коржова, 100 метрів, брас, клас SB6, фінал.

18:44. Плавання, чоловіки: 100 м, вільний стиль, клас S10, фінал

19:00. Волейбол сидячи. Україна — Німеччина, груповий етап.

19:31. Плавання, чоловіки, 100 метрів, спина, клас S11, фінал

19:38. Плавання, жінки, 100 метрів, спина, клас S11, фінал.

20:00. Легка атлетика. Вікторія Шпачинська, Світлана Півень, Анастасія Мисник, штовхання ядра, клас F20, фінал.

20:10. Плавання, жінки, 150 метрів, комплексний стиль, клас SM4, фінал.

20:47. Плавання, чоловіки, 100 метрів, брас, клас SB5, фінал.

20:55. Плавання, жінки, 100 метрів, брас, клас SB5, фінал.

Після трьох днів боротьби за нагороди Паралімпійських ігор, які продовжаться до 8 вересня, медалі здобули спортсмени з 58 країн. Медальний залік (за кількістю «золота») очолює Китай — 42 нагороди (20 золотих, 15 срібних, 7 бронзових), за яким розташувалися Велика Британія — 25 (11−8-6), Бразилія — 23 (8−3-12), Нідерланди — 10 (6−2-2), США — 19 (5−9-5), Австралія — 12 (5−3-4) та Узбекистан — 11 (5−3-3). Україна з 19 нагородами (1−9-9) посідає 20-у позицію (за загальною кількістю нагород «жовто-сині» ділять четверте місце з американцями).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що плавець Олександр Комаров приніс Україні перше «золото» Паралімпійських ігор-2024.

Фото European Para Championships 2023

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