Чотириразова паралімпійська чемпіонка Стеценко протягом години виборола дві медалі Парижа-2024

У третій день змагань Паралімпійських ігор у Парижі українські атлети поповнили «жовто-синю» скарбничку ще 11 нагородами. На жаль, «золото» плавця Олександра Комарова поки що залишається єдиним для нашої команди.

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Одразу дві медалі протягом години змагань виборола чотириразова паралімпійська чемпіонка Анна Стеценко (на фото) у класах S12 та S13. 32-річна представниця Дніпропетровської області виборола «срібло» у плаванні на 100-метрів на спині та «бронзу» на 400-метрівці вільним стилем.

Історичну нагороду (першу для України у цьому виді спорту) принесли нашій команді майстри настільного тенісу Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова, які стали бронзовими призерами у міксті.

Свою другу нагороду на Паралімпіаді-2024 виборов 34-річний представник Дніпропетровщини, плавець Антон Коль. У нього «срібло» на 50-метрівці на спині в класі S1.

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Триразовий паралімпійський чемпіон, 37-річний велогонщик із Донецької області Єгор Дементьєв завоював «срібло» в індивідуальній гонці переслідування на 4000 метрів у класі С5.

Дуплетом «вистрілили» наші штовхальники ядра у класі F12. 31-річний представник Полтавської області Володимир Пономаренко став віцечемпіоном Ігор-2024, а його ровесник із Черкаської області Роман Данилюк завоював бронзову нагороду.

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Двоє представників України піднялися на п'єдестал пошани й у плаванні на 200 метрів «комплексом» у класі SM7. 24-річний Андрій Трусов став у запливі другим, а 30-річний Євген Богодайко третім.

Свою першу за вісім років нагороду Паралімпійських ігор виборола 26-річна Марина Піддубна з Донецької області, яка стала бронзовою призеркою у плаванні на 50 метрів вільним стилем у класі S11.

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Також третім у своєму фіналі став плавець Ярослав Денисенко, який здобув «бронзу» на дистанції 100 метрів на спині у класі S12.

У медальному заліку (за кількістю «золота») Україна з 19 медалями (1−9-9) поки що посідає 20-те місце. Хоча за загальною кількістю нагород наша збірна поступається лише Китаю, Великій Британії, Бразилії і ділить четверте місце з США.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна виборола 12 медалей на Олімпійських іграх у Парижі.

Фото paralympic.org.ua

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