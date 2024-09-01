Ворог готує напад на ще одну країну: військовий експерт розповів, хто може стати наступною жертвою путіна

Якщо путінським військам не вдасться добитися в Україні поставлених цілей, то у разі провалу, росія може напасти на Казахстан — для того, щоб «відвернути увагу» свого населення від поразки.

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Про це йдеться у колонці українського військово-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленка на OBOZ.UA.

Станом на зараз це є малоймовірним, однак надалі це можливо, вважає Коваленко.

Військовий експерт нагадує, що спільний кордон Казахстану та росії становить 7 598,8 кілометра. Це найдовший безперервний кордон у світі, а тому «прорив тут можливий у будь-якій локації, але не будь-яка для нього підійде».

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«Якщо росія почне спробу вторгнення в Казахстан, то воно буде здійснюватися за класичною схемою — вздовж автомобільних трас і залізниць. Особливо вздовж останніх, які й мають забезпечувати основну логістику та матеріально-технічне забезпечення (МТЗ) військ. У той час, як кордон із росією через свою довжину є вразливим місцем, площа території Казахстану є його козирем. Контролювати такі простори дуже важко, і при грамотно вибудованій обороні буде легше виснажити ворога, навіть якщо він має чисельну перевагу», — зазначив він.

Коваленко підкреслив, що попри виснаження рф війною в Україні, армія росії поки що є небезпечним потенціалом для невеликих армій, до яких належить і казахська.

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«В середньостроковій перспективі не виключено варіант запуску кремлем сценарію, згідно з яким для відволікання уваги від провалу в Україні може бути розпочато іншу війну, яка, на думку військово-політичного керівництва рф, гарантує швидку перемогу. Загроза такого розвитку подій є цілком реальною і з урахуванням низки особливостей Казахстану, зокрема його площі. І цілком можливо реалізувати низку українських рішень з куди вищим ККД. Зокрема, забезпечення прикриття кордонів підрозділами fpv-дронів, а можливо й загалом піти шляхом ЗСУ та створити відповідно окремий рід військ», — вважає він.

Нагадаємо, інший військовий експерт науковий співробітник Інституту Алексантері у Фінляндії Ілмарі Кайхкьо, вважає, що своєю атакою на Бєлгород та розширенням присутності у Курській області Україна хоче продовжити тиск на росію, а також змінити образ російської війни.

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