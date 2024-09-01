Klavdia Petrivna не справжня? Українці не впізнають у співачці Соломію Опришко

Схоже, що спроби продюсерів «розсекретити» співачку Klavdia Petrivna й довести, що під її образом ховалася 18-річна тінейджерка зі Львівщини Соломія Опришко, викликали у багатьох глядачів великі сумніви.

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Можливо, через те, що поки співачка була під маскою, у кожного глядача склався власний образ Klavdia Petrivna. Багато хто вважав, що вона повинна бути схожою на Машу Кондратенко і виглядати «більш молодо».

Свої сумніви українці стали писати після того, як співачка опублікувала в Instagram фрагменти свого виступу.

Люди критикують голос виконавиці і її зовнішній вигляд, порівнюючи з «40-річною касиркою Галею».

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«Це не Соломія Опришко. І не та дівчина з дивана в кліпі „Летить швидко час“ …і чому Клавдія так задихається?», «Я не можу зрозуміти, хто це», «Я побачила лице, але все одно не зрозуміла — хто це», «Це зовсім не той силует… Може голос за кадром був Соломії, але та, що виходила на сцену, це не вона», «Тут щось не т. е. Це не Клавдія Петрівна 100%», — пишуть коментатори.

Нагадаємо, першою, хто повідомив, що під маскою Klavdia Petrivna ховається Соломія Опришко, була співачка Аліна Гросу.

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