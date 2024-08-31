Маски скинуті: загадкова Klavdia Petrivna розсекретила себе на концерті у Києві (відео)

Українська співачка Klavdia Petrivna, яка ховає зовнішність за великими окулярами та шляпою, на своєму першому концерті в столичному Палаці спорту таки зняла капелюх, чим викликала бурхливу реакцію глядачів.

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Втім, як повідомляє «Суспільне», окуляри вона не знімала.

Фото - скріншот

Фото - скріншот

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Під час викорання пісні «Я тобі брехала» на великому екрані можна було частково побачити її обличчя.

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Співачка розповіла, що думки її шанувальників у соцмережах розділилися: хтось просив її «відкрити личко», інші — зберігати таємницю.

«Я читала кожен ваш коментар і старалася прислухатися абсолютно до всіх. І сталось так, що дуже логічно, — я заплуталась. Тому під час глибоких роздумів я врешті-решт вирішила. Критику залишаю критикам, а я піду своєю дорогою. Мій шлях колись порине в темноту. Побачимось колись в останній раз. А зараз я для вас, а ви для мене тут. Без масок, капелюхів та прикрас», — сказала Klavdia Petrivna.

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Під час виступу артисти зі сцени закликали звільнити військовополонених бійців «Азову» — плакат із написом Free Azov тримали танцівники під час пісні «Уже світає».

Також участь в концерті брали Артем Пивоваров, Маша Кондратенко, TVORCHI та OSTY. До речі, певний час фани співачки були впевнені, що саме Маша Кондратенко ховає зовнішність за окулярами та шляпою.

Свого часу співачка СолоХа критикувала колегу по цеху, називаючи анонімну артистку «конякою з одним трюком», яка «морочить всім голову». Вона казала, що за псевдонімом ховається «18-річна білявка зі Львова», яку звати Соломія.

До речі, про те, що за псевдо Klavdia Petrivna ховається Соломія Опришко, фанам розповіла і Аліна Гросу, відповідаючи на запитання, чи це бува не вона…

Фото — скріншот

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