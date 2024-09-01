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«Україна не координувала свої плани з НАТО»: Столтенберг вперше дав оцінку наступу ЗСУ на Курськ

13:25 2 вересня 2024
Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав наступ українських Збройних Сил на Курську область росії законним. Україна має право захищати себе, заявив Столтенберг в інтерв'ю Welt am Sonntag.

«І згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні», — сказав він.

Щодо звинувачень москви в тому, що Захід був заздалегідь поінформований про напад на російську територію, глава НАТО підкреслив: «Україна не координувала свої плани щодо Курська з НАТО заздалегідь, і НАТО не відігравало в цьому ніякої ролі».

Це була перша реакція Столтенберга на наступ українських військ у прикордонному регіоні росії, пише видання T-online.

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«Звичайно, Курська наступальна операція, як і всі інші військові операції, пов'язана з ризиками, — пояснив Столтенберг. — Але це рішення України, як захищати себе».

В інтерв'ю Столтенберг високо оцінив роль Німеччини у наданні військової підтримки Україні: «Я вітаю чітке зобов'язання Німеччини залишатися найбільшим військовим донором у Європі і водночас другим найбільшим військовим донором у світі для України».

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Однак для того, щоб Україна продовжувала захищати себе і врешті-решт перемогла, необхідна більша підтримка з боку союзників, вважає очільник НАТО.

«Це життєво важливо для того, щоб Україна змогла відбити російське вторгнення», — сказав Столтенберг.

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Згідно з аналізом експертів, прорив ЗСУ у Курській області мав шокуючий вплив на росіян. Як наслідок — ставлення до путіна у рф різко змінюється.

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