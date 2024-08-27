Перші тріщини у стратегії путіна: експерти про зухвалий сигнал Києва Заходу

Вторгнення України в російський Курський регіон стало тріумфом її військової розвідки та тактичної спритності, а також сигналом того, що, попри перевагу в людях і броні, російська армія має багато вразливих місць. Не менш важливо те, що це також надіслало політичний сигнал союзникам Києва, який змінив наратив війни — що українські сили приречені вести нескінченні ар’єргардні дії проти вогневої потужності росії, що переважає, пише edition.cnn.com.

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Наразі часто повторювані наполягання москви на тому, що всі цілі того, що путін досі називає «спеціальною військовою операцією», будуть досягнуті, звучать примарно. Українські сили стверджують, що цього місяця зайняли майже стільки території в росії, скільки росіяни завоювали в Україні за весь рік. москва зазнала невдач відтоді, як у 2022 році розпочала вторгнення та мала на меті захопити Київ менше ніж за тиждень. Але цілі та методи їх досягнення не змінилися. Масовані бомбардування, що супроводжувалися дорогим використанням піхоти, поступово «в'їлися» на українську територію.

Матьє Булег, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики, погодився, що «якщо ви подивитеся на загальну стратегію для кожної країни, можливо, мало що змінилося».

«Але вперше за багато місяців ця операція змусила кремль змінити наратив, з’явилися перші тріщини в наративі путіна», — сказав він CNN.

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Мік Раян, колишній генерал в Австралії та автор блогу Futura Doctrina, сказав, що Курськ «продемонстрував навчання українців та їхню адаптацію після провалу контрнаступу 2023 року», маючи на увазі розкручений штурм, який приніс Києву мало переваг.

«Мета України тут полягає в тому, щоб продемонструвати, що перемога росії не є неминучою і що Україна може воювати й перемагати», — додав Раян, переконуючи тих, хто сумнівається в тому, чи продовжувати підтримку України, та зазначивши, що зараз важливіше ще більше послабити обмеження у використанні західної зброї.

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Українці наполегливо намагалися подолати вагання серед союзників щодо постачання систем, які могли б посилити конфлікт — спочатку артилерії та танків, пізніше — бойових реактивних літаків F16 і ракет більшого радіуса дії, таких як HIMARS і ATACM.

До травня використання американської зброї для ударів по території росії було червоною лінією для адміністрації Байдена, яка побоювалася ескалації. Але заборону було пом’якшено, що дозволило деяким американським системам атакувати територію росії. Бронемашини та танки, надані США, Німеччиною та Великою Британією, пролітали російськими селами, західні ракети зруйнували мости, які могли б знадобитися росіянам.

«Україна знову продемонструвала, що різноманітні червоні лінії, спроєктовані російським президентом, є нічим іншим, як химерою, покликаною посилити політичну боязкість Заходу щодо ухвалення рішень щодо війни», — сказав Раян.

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Але рівень комфорту Заходу має межу. Україна хотіла б поцілити по аеродромах глибоко в росії ракетами більшої дальності. Вашингтон, схоже, не схильний погоджуватися на це.

Зеленський заперечив, що «якби наші партнери зняли всі наявні обмеження на використання такої зброї по території росії, то нам не потрібно було б фізично заходити в Курську область з метою захисту наших українських громадян у прикордонних регіонах і знищення російського агресорського потенціалу». Але захоплення російської землі покращує позицію України на будь-яких переговорах, а також працює як захист, якщо колишній президент Дональд Трамп переможе на виборах у США та спробує змусити Україну досягти мирного врегулювання.

Вторгнення на Курщину було успішним не тільки завдяки західній техніці: українська розвідка та спецпризначенці провели операцію, використавши велику кількість українських безпілотників, артилерії, засобів радіоелектронної боротьби та навіть термобаричної зброї.

«Це підкреслює активність України, тим самим підриваючи зображення росією конфлікту як проксі-війни із Заходом», — зазначила Ольга Татарюк у Chatham House. Це також запевняє союзників у тому, що українці не приречені постійно оборонятися, що вони вивчають західний спосіб ведення бою після того, як великі надії на контрнаступ 2023 року розвіялися.

Курська операція залишається ризикованою для України в той час, як російські війська наближаються до двох важливих вузлів у Донецькій області — до міст Покровська й Торецька. Але українські сили показали, що війна не є вулицею з одностороннім рухом.

Раніше австрійський полковник зазначив, що Україна переходить від наступу до оборони в Курській області.

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