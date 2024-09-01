«Це не підлість»: що порадили зробити щодо Меган Маркл і принца Гаррі королю Чарльзу III

Меган і Гаррі, які нещодавно повернулися з Колумбії, продовжують ворогувати з членами королівської сім'ї після кількох років протистояння. На тлі чвар у монаршому сімействі експерт Лі Коен закликав короля Карла «піти на все» і позбавити Гаррі та Меган їхніх королівських титулів. Експерт із королівських справ в інтерв'ю GB Newsтакож різко критикував Гаррі та Меган, сказавши, що монарх має вжити рішучих заходів, щоб створити прецедент, пише видання Geo News.

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Лі Коен сказав: «Позбавляти титулів Сассексів, як це пропонується, і виключати Гаррі з лінії престолонаслідування — це не підлість. Це запобігання шкоди для монархії в майбутньому. Це захист інституту».

Експерт продовжив: «Це забезпечує ясність і зосередженість на ролі людей, які пов'язані з інститутом».

Звернення королівського експерта до короля Карла прозвучало за кілька днів після того, як Гаррі таємно відвідав похорон свого дядька у Великій Британії, де також був присутній принц Вільям.

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Раніше стало відомо, заради якої вигоди Меган Маркл хоче зберегти зв’язок з королівською родиною.

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