Принци Вільям та Гаррі відвідали похорони дядечка: чи вдалося їм помиритися

Незважаючи на заклики родичів, принци Вільям та Гаррі вперто не бажають налагодити відносини.

Останню таку нагоду вони втратили днями, під час похорону свого дядечка, 82-річного лорда Роберта Феллоуза, зятя їхньої матері, принцеси Діани, розповідають ЗМІ.

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За інформацією журналістів, 39-річний Гаррі прилетів до Великобританії на похорон, але сидів окремо від 42-річного брата Вільяма на церемонії прощання у церкві у Снеттішімі.

Близький друг сім'ї підтвердив, що обидва принці були на службі, але їх помітили лише наприкінці церемонії. Брати сиділи на задніх лавах далеко один від одного. «Я не знав, що вони там були. Вони приїхали дуже непомітно».

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Один із місцевих жителів розповів виданню, що Гаррі та Вільям, які давно перебувають у напружених стосунках, знову не поговорили один з одним. «Вільям і Гаррі були там обоє, але ми не бачили, щоб вони розмовляли: вони трималися на відстані».

Небіжчик лорд Роберт Феллоуз — член сім'ї принців з боку матері. Він був одружений з сестрою принцеси Діани, леді Джейн Спенсер, з 1978 року. З 1990 по 1999 рік Роберт обіймав посаду особистого секретаря королеви Єлизавети, ставши одним із найближчих її радників у складний період, на який прийшлася смерть принцеси Діани.

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Відносини між братами зіпсувалися кілька років тому. Після переїзду до США разом із дружиною Меган Маркл Гаррі випустив мемуари «Запасний» і дав кілька гучних інтерв'ю, розповівши неприємні подробиці життя в королівській родині. Пізніше Гаррі кілька разів намагався налагодити стосунки з Вільямом та батьком, але поки що цього не сталося. Зараз же стало відомо і те, що він не надто знає історію королівської родини.

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