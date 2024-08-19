Гаррі та Меган заглибились в афро-колумбійські ритми: як королівська пара проводить час в Картахені

Під час свого чотириденного візиту до Колумбії герцог і герцогиня Сассекські усміхалися, вивчаючи традиційну африканську форму гри на барабанах у музичній школі Escuela Tambores de Cabildo в Картахені. Подружжя сиділо серед студентів, радісно вдаряючи у барабани, пише Page Six.

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43-річна Маркл мала приголомшливий вигляд у відкритій чорно-білій максі-сукні, доповненій кількома браслетами та намистом. Що стосується 39-річного Гаррі, то він був у синій сорочці на ґудзиках із підгорнутими рукавами та штанах кольору хакі. Він щось шепотів на вухо своїй дружині, а вона посміхалася.

Віце-президентка Колумбії Франсіа Маркес та її чоловік Рафаель Єрні Пінільо приєдналися до королівської сім’ї на уроці.

«Мені подобається бачити щиру, широку посмішку Меган — я можу сказати, що вона схвильована», — сказав Пінільо Us Weekly.

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Маркес пояснила, що запросила пару до південноамериканської країни, оскільки вважає, що вони є «спільним символом опору та життєво важливими голосами проти несправедливості».

Меган і Гаррі також розповіли про важливість афро-колумбійського коріння Картахени та пріоритету збереження культури. Як повідомляє видання, подружжя дізналося, що гра на барабанах означає свободу темношкірого населення в усьому світі. Пізніше того ж дня герцог і герцогиня вирушили до Сан-Базіліо-де-Паленке, першого вільного африканського міста в Америці. Вислухавши представників громади про історію міста, Гаррі описав цей досвід як «неймовірно зворушливий», повідомляє Us Weekly.

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Раніше повідомлялося, що подорож Гаррі та Меган до Колумбії, яка має багато ознак королівського туру, «створює труднощі» для королівської родини.

Фото Getty Images

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