Титул та увага: ось і все, заради чого Меган Маркл зберігає зв’язок з королівською родиною

Принц Гаррі та Меган Маркл зберегли свої королівські зв’язки, незважаючи на те, що в січні 2020 року залишили посади старших членів королівської сім’ї. Вони зберегли свої титули, що дозволяє їхнім нащадкам називатися принцами та принцесами, і вони продовжують брати участь у «напівкоролівських» заходах, пише Express.

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Після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року Меган не приєднувалася до Гаррі під час його візитів до Великої Британії. Проте колишня кореспондентка BBC Royal Дженні Бонд вважає, що королівські зв’язки герцогиня зовсім не збирається розривати.

«Якщо Меган заохочує Гаррі залишити минуле позаду та йти далі, то я вважаю, що це здоровий крок. Вони прийняли рішення, покинули роботу королівської сім’ї та виїхали з Великобританії, — каже вона. — Роздумувати про уявну несправедливість минулого та знову переживати старі сварки — це марна трата життя, і я думаю, що Меган це розуміє».

Меган визнає потребу Гаррі зберегти зв’язки з Великою Британією, але для неї простіше дистанціюватися від королівської ролі, враховуючи її короткий офіційний термін.

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«У неї немає цілої та складної історії життя в межах королівської родини, про яку можна було б хвилюватися, — зазначає експертка. — Їй легко дивитися вперед, оскільки вона перебуває в країні та способі життя, до яких вона звикла і які явно любить. Але Гаррі сказав, що хоче возз'єднатися зі своєю сім'єю, тому він, очевидно, збирається подумати про те, що сталося і як вони дійшли до такого стану речей. І це, мабуть, дуже засмучує Меган… яка, здається, зараз ставиться з полегшенням навіть до відчуження від власної родини».

Оскільки 15 вересня принц Гаррі святкуватиме 40-річчя і він щойно завершив «напівкоролівський» тур Колумбією — цей крок експерти вважають ідеальним для збереження зв'язків із сім'єю при його вихованні, орієнтованим на служіння.

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«Я не думаю, що Гаррі весь час озирається назад, але Гаррі, якого я знала в дитинстві, був людиною, яка любила пустувати зі своєю сім’єю та розважатися з нею, — міркує експертка. — У своїй книзі „Запасний“ він пише про свої приємні спогади про деякі з тих сімейних зустрічей, і цілком природно, що зараз він сумує за цим зв’язком і, можливо, все ще розглядає способи виправити шкоду, завдану останніми роками. Однак Меган, я вважаю, залишила в минулому своє короткочасне захоплення королівським статусом… за винятком титулу та уваги, яку він приносить».

Раніше експерт розповів, в чому головна проблема принца Гаррі та Меган Маркл.

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