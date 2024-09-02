Розклад виступів українських атлетів на Паралімпійських іграх-2024 2 вересня, медальний залік

У понеділок, 2 вересня, на Паралімпійських іграх в Парижі, де напередодні українець Михайло Сербін здобув золоту нагороду у плаванні, відбудеться п’ятий змагальний день (загалом буде розіграно 78 медалей).

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Участь у змаганнях візьмуть 38 наших пара спортсменів у бадмінтоні, настільному тенісі, тріатлоні, голболі, кульовій стрільбі, плаванні та легкій атлетиці.

Нагадаємо, що в Україні змагання Паралімпійських ігор-2024 транслюють у прямому ефірі регіональні канали «Суспільного», телеканал «Суспільне Спорт» та сайт «Суспільне Спорт».

Розклад виступів українців на Паралімпіаді-2024 2 вересня

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9:30. Бадмінтон. Оксана Козина, бронзовий матч.

10:00. Кульова стрільба. Ірина Ляху, Олексій Денисюк, мікст, стрільба з малокаліберного пістолета, 25 метрів, точність.

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10:30. Плавання. Андрій Трусов, Юрій Шенгур, 400 метрів, вільний стиль, клас S7, кваліфікація.

10:46. Плавання. Вероніка Коржова, 400 метрів, вільний стиль, клас S7, кваліфікація.

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11:03. Плавання. Юрій Божинський, Дмитро Василенко, 50 метрів, вільний стиль, клас S9, кваліфікація.

11:13. Плавання. Сергій Паламарчук, Денис Остапченко, 50 метрів, спина, клас S3, кваліфікація.

11:23. Плавання. Ольга Мальцева, 50 метрів, спина, клас S3, кваліфікація.

11:33. Плавання. Василь Крайник, 100 метрів, брас, клас SB14, кваліфікація.

11:45. Настільний теніс. Олександр Єзик, одиночний турнір, клас MS2, 1/8 фіналу.

11:48. Легка атлетика. Оксана Ботуручук (з Микитою Барабановим), 400 метрів, клас T12, кваліфікація.

11:49. Плавання. Ілля Яременко, Максим Веракса, Олексій Вірченко, 50 метрів, вільний стиль, клас S13, кваліфікація.

11:55. Плавання. Анна Стеценко (на фото), 50 метрів, вільний стиль, клас S12, кваліфікація.

12:04. Плавання. Олександр Комаров, 100 метрів, брас, клас SB4, кваліфікація.

12:26. Плавання. Роман Бондаренко, 200 метрів, вільний стиль, клас S2, кваліфікація.

13:35. Тріатлон. Аліса Колпакчи, клас PTS5, фінал.

14:00. Кульова стрільба. Ірина Ляху, Олексій Денисюк: мікст, стрільба з малокаліберного пістолета, 25 м, швидкість.

16:00. Голбол. Україна — Іран, чвертьфінал.

17:45. Кульова стрільба, мікст, стрільба з малокаліберного пістолета, 25 метрів, фінал.

18:00. Настільний теніс. Василь Петрунів, одиночний турнір, клас MS3, 1/8 фіналу.

18:30. Плавання. Чоловіки, 400 метрів, вільний стиль, клас S7, фінал.

18:41. Плавання. Жінки, 400 метрів, вільний стиль, клас S7, фінал.

18:52. Плавання. Чоловіки, 50 метрів, вільний стиль, клас S9, фінал.

18:58. Плавання. Чоловіки, 50 метрів, спина, клас S3, фінал

19:05. Плавання. Жінки, 50 метрів, спина, клас S3, фінал.

19:13. Плавання. Чоловіки, 100 метрів, брас, клас SB14, фінал.

19:42. Плавання. Чоловіки, 50 метрів, вільний стиль, клас S13, фінал.

19:47. Плавання. Жінки, 50 метрів, вільний стиль, клас S12, фінал.

20:00. Легка атлетика. Роман Новак, метання списа, клас F64, фінал.

20:04. Легка атлетика. Зоя Овсій, метання диска, клас F53, фінал.

20:08. Легка атлетика. Ігор Цвєтов, Іван Тетюхін, 100 метрів, клас Т35, фінал.

20:09. Плавання. Чоловіки, 100 метрів, брас, клас SB4, фінал.

20:15. Легка атлетика. Олександр Литвиненко, Роман Павлик, стрибки у довжину, клас Т36, фінал.

20:41. Плавання. Чоловіки, 200 метрів, вільний стиль, клас S2, фінал.

20:45. Настільний теніс. Віктор Дідух, одиночний турнір, клас MS8, 1/8 фіналу.

21:20. Легка атлетика. Юлія Шуляр, 400 метрів, клас Т20, кваліфікація.

21:43.Легка атлетика, жінки, 400 метрів, клас T12, півфінал.

21:45. Настільний теніс. Максим Ніколенко, одиночний турнір, клас MS8, 1/8 фіналу.

Після чотирьох днів боротьби за нагороди Паралімпійських ігор, які продовжаться до 8 вересня, медалі здобули спортсмени з 65 країн. Медальний залік (за кількістю «золота») очолює Китай — 71 нагорода (33 золотих, 27 срібних, 11 бронзових), за яким розташувалися Велика Британія — 43 (23−12−8), США — 27 (8−11−8), Бразилія — 27 (8−4-15), Франція — 26 (6−9-11), Нідерланди — 10 (6−2-2) та Італія — 18 (5−4-9). Україна з 27 нагородами (3−10−14) посідає 11-у позицію (за загальною кількістю нагород «жовто-сині» ділять 3—5-е місця з американцями та бразильцями).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська легкоатлетка Оксана Зубковська стала п’ятиразовою чемпіонкою Паралімпійських ігор.

Фото IPC



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