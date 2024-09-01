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Спорт

Українець Сербін зі світовим рекордом приніс Україні третю золоту медаль Паралімпійських ігор-2024

23:13 1 вересня 2024
Михайло Сербін

У неділю, 1 вересня, за підсумками четвертого змагального дня Україна на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі виборола вісім нагород.

Слідом за тепер уже п'ятиразовою чемпіонкою Паралімпіад, стрибункою в довжину Оксаною Зубковською на найвищий щабель п'єдесталу пошани піднявся плавець Михайло Сербін (на фото), який завоював «золото» на дистанції 100 метрів на спині в класі S11 і побив свій світовий рекорд.

Віцечемпіоном Паралімпійських ігор став титулований веслувальник Роман Полянський, який став срібним призером у парній одиночці в класі PR1.

Бронзовими призерами Паралімпіади-2024 стали плавці Данило Семеніхін, Анна Гонтар та Євген Богодайко, Артем Колінько у боці та майстри настільного тенісу у міксті Віктор Дідух і Ірина Шинкарьова.

З 27 нагородами (3 золоті, 10 срібних та 14 бронзових) Україна посідає у медальному заліку (за кількістю «золота») 11-е місце. За загальною кількістю нагород наша команда поступається лише Китаю та Великобританії.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що першу золоту медаль Паралімпійських ігор-2024 Україні приніс плавець Олександр Комаров.

Фото International Paralympic Committee

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