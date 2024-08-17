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Неприємний казус: український співак без штанів опинився сам посеред поля

21:59 18 серпня 2024
Панас Буйний

Співак Панас Буйний, який відомий своїми гострими висловлюваннями та піснями, котрі збирають мільйони переглядів в соцмережах, вкотре здивував шанувальників — піснею «Дівчино». Артист розповів, що вирішив присвятити її Даші Астаф’євій.

«Пісня була написана моїм родичем 50 років тому, на одному з застіль під мелодію з „звуковижималки“, тобто акордеону. Я почув дуже класний хук в приспіві й вирішив, що ця пісня повинна отримати друге дихання. Так ми відродили забутий фольклор Галичини. Також скажу, що ця пісня адресується Даші Астаф’євій», — розповідає співак.

Панас Буйний відзняв кліп на пісню у Львівській області. За словами співака, він просто посеред поля через неприємний казус опинився без штанів, лише в одній спідній білизні:

«Під час гриму великий шмат тонального крему ляпнув мені на білі штани. Було дуже весело, коли я в трусах стояв в полі на одній нозі та чекав, поки команда мені виведе цю пляму. Люди думали, що в мене статевий акт з трьома дівчатами, які на колінах щось мені там труть».

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Раніше Панас Буйний представив пісню про любов до тещі.

«ФАКТИ» також повідомляли, що Потап знову змінив стиль і став схожим на лідера антиукраїнського гурту.

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