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Крилаті ракети не пройшли: у ніч на 2 вересня росія атакувала Україну десятками ракет і дронів (відео)

10:02 2 вересня 2024
Бойова частина ракети

Під час ракетно-дронової атаки у ніч проти 2 вересня російські окупанти завдали удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, а також ударні БпЛА типу «Shahed» з південного напрямку.

Як повідомляє СтратКом ЗСУ, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей: 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА.

Загарбники випустили по Україні:

  • 16 балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей — рф.;
  • 14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської обл. — рф.;
  • 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської обл. -рф.;
  • 1 ракету невстановленого типу із Бєлгороської обл. -рф.;
  • 23 ударні БпЛА «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська — рф.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил, а також розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито:

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  • 9 балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23;
  • 13 крилатих ракет Х-101;
  • 20 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

При цьому зазначається, що одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація щодо них уточнюється.

Бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.

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В КМВА зазначили, що в столиці станом на зараз відомо про трьох постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю.

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Одній особі надали медичну допомогу на місці, дві людини госпіталізовані до медичних закладів столиці.

Нагадаємо, що вдень у неділю, 1 вересня, росіяни випустили близько десятка балістичних ракет по Харкову. В місті були влучання у відділення «Нової пошти», Палац спорту, газогін, ТЦ… Відомо, що постраждали понад 40 містян, у тому числі й діти. А 30 серпня авіаударом ворога була частково зруйнована багатоповерхівка. Кількість поранених перевищила 50 осіб, загинули шестеро містян.

Фото КМДА

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