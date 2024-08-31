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«Смішно»: Боррель відповів на занепокоєння Німеччини та США

14:29 31 серпня 2024
Жозеп Боррель

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель відкидає занепокоєння Німеччини та США щодо українських атак на російські об'єкти із застосуванням західної зброї, пише видання N-tv.

«Смішно стверджувати, що дозвіл на ураження цілей на російській території означає, що ми перебуваємо у стані війни з москвою, — заявив Боррель перед зустріччю міністрів оборони ЄС у Брюсселі. — Якщо Україна реагує на атаки з російської території, це відбувається відповідно до міжнародного права. У зв'язку з нещодавніми російськими авіаударами».

Україна вкотре закликала своїх союзників зняти обмеження на використання їхньої зброї. Однак Берлін і Вашингтон побоюються конфронтації з кремлем в цьому випадку. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі закликав європейців чинити тиск на США та Велику Британію.

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