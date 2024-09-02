Риба, запечена з грибами: ситна та корисна вечеря

Ви здивуєтеся, як легко і швидко можна приготувати найкращу рибу, запечену з грибами. Страва чудово смакує щодня і на свята, пише кулінарний сайт MniamМniam.

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Складники: 750 г філе білої риби

300 г печериць

1 цибулина

3 столові ложки сметани

4 столові ложки солодких вершків

20 г вершкового масла

4 столові ложки дрібно нарізаної петрушки

6 столових ложок олії

сіль

чорний перець

Приготування:

Очищені гриби наріжте тонкими пластинками. Ми вибираємо маленькі, білі та тверді. Цибулю наріжте дрібними кубиками. Петрушку наріжте невеликими шматочками. Розігрійте олію у великій сковороді. Додати нарізану цибулю і злегка посолити. Смажимо на середньому вогні приблизно 2 хвилини, поки цибуля не стане прозорою. Додайте гриби і обсмажте їх на середньому вогні, часто помішуючи. Викласти сметану в ємність. Додати солодкі вершки. Додати сіль і ретельно перемішати. Коли з грибів випарується вся рідина, додайте вершкове масло. Приправити свіжомеленим чорним перцем і сіллю.

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Перемішати і довести масло до розтоплення. Смажити протягом хвилини. У вершкову суміш додати кілька столових ложок гострих грибів зі сковороди і ще раз ретельно перемішати. Влити до грибів і перемішати, потримати на вогні пів хвилини. Додайте петрушку, перемішайте і соус готовий.

Деко застелити папером для випікання і трохи змастити олією. Викласти філе риби. На кожен шматочок риби покласти шматочок масла і посолити. Поставити в розігріту до 230 градусів духовку. Випікати 5 хвилин. Після закінчення цього часу дістаньте з духовки. На запечені шматочки риби викладіть великі порції грибів. Знову поставити в гарячу духовку і запікати 7−9 хвилин, поки гриби не підрум'яняться по краях. Рибу у тарілках посипати дрібно нарізаною петрушкою.

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