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Риба, запечена з грибами: ситна та корисна вечеря

20:36 4 вересня 2024
Риба, запечена з грибами

Ви здивуєтеся, як легко і швидко можна приготувати найкращу рибу, запечену з грибами. Страва чудово смакує щодня і на свята, пише кулінарний сайт MniamМniam.

Складники:

  • 750 г філе білої риби
  • 300 г печериць
  • 1 цибулина
  • 3 столові ложки сметани
  • 4 столові ложки солодких вершків
  • 20 г вершкового масла
  • 4 столові ложки дрібно нарізаної петрушки
  • 6 столових ложок олії
  • сіль
  • чорний перець

Приготування:

Очищені гриби наріжте тонкими пластинками. Ми вибираємо маленькі, білі та тверді. Цибулю наріжте дрібними кубиками. Петрушку наріжте невеликими шматочками. Розігрійте олію у великій сковороді. Додати нарізану цибулю і злегка посолити. Смажимо на середньому вогні приблизно 2 хвилини, поки цибуля не стане прозорою. Додайте гриби і обсмажте їх на середньому вогні, часто помішуючи. Викласти сметану в ємність. Додати солодкі вершки. Додати сіль і ретельно перемішати. Коли з грибів випарується вся рідина, додайте вершкове масло. Приправити свіжомеленим чорним перцем і сіллю.

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Перемішати і довести масло до розтоплення. Смажити протягом хвилини. У вершкову суміш додати кілька столових ложок гострих грибів зі сковороди і ще раз ретельно перемішати. Влити до грибів і перемішати, потримати на вогні пів хвилини. Додайте петрушку, перемішайте і соус готовий.

Деко застелити папером для випікання і трохи змастити олією. Викласти філе риби. На кожен шматочок риби покласти шматочок масла і посолити. Поставити в розігріту до 230 градусів духовку. Випікати 5 хвилин. Після закінчення цього часу дістаньте з духовки. На запечені шматочки риби викладіть великі порції грибів. Знову поставити в гарячу духовку і запікати 7−9 хвилин, поки гриби не підрум'яняться по краях. Рибу у тарілках посипати дрібно нарізаною петрушкою.

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Нагадаємо рецепт баби-шарпанина — цей традиційний український пиріг із рибою згадував ще Котляревський в «Енеїді».

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