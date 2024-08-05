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Книга рецептів

Вечеря з риби за 20 хвилин: «рецепт для тих, хто цінує час та здорове харчування» від зірки «МайстерШефа»

14:48 5 серпня 2024
Риба в соусі

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше розповіла, як швидко приготувати ідеальну вечерю — гречку та курку в одній пательні, поділилася ще одним ідеальним рецптом для тих, хто цінує час і здорове харчування.

«Для цього рецепту підійде різна риба. Я готувала сібас. Але в поєднанні з таким соусом, смачною буде будь-яка», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Сібас (або інша риба) — 1 шт;
  • Сіль, перець;
  • Оливкова олія;
  • Масло — 40 г;
  • Розмарин — 1 гілочка;
  • Часник — 3 зубці;
  • Цибуля — 2 шт невеличких;
  • Перець солодкий — 1 шт;
  • Бульйон (вода) — 200 мл;
  • Вершки — 3 ст. л;
  • Орегано — 1 ч. л;
  • Сушена петрушка — 1 ч. л;
  • Сушені помідори — 1 ч. л;
  • Помідори черрі — 8 шт або 1 помідор середній;
  • Свіжа петрушка.

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Приготування:

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  • Рибу чистимо і розбираємо на філе.
  • Солимо, перчимо та смажимо 2 хвилини на розігрітій олії спочатку притискаючи шкіркою вниз. Додаємо шматочок масла, гілочку розмарину та перевертаємо на іншу сторону. Смажимо ще 2 хвилини постійно поливаючи маслом. Прибираємо зі сковорідки.
  • Цибулю, перець та часник подрібнюємо та смажимо на тій самій сковорідці до прозорості цибулі.
  • Додаємо бульйон або воду і готуємо 3−5 хвилин. Додаємо спеції, сіль, перець. В кінці вливаємо не холодні вершки постійно помішуючи.
  • Нарізані помідори додаємо до соусу. Одразу повертаємо рибу в сковорідку й готуємо не більше хвилини. Поливаємо соусом, додаємо свіжу петрушку та прибираємо з вогню.

Раніше кулінарка Ела Іванова поділилася рецептом філе риби, запеченого в духовці з томатами.

Фото — скріншот

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