Вечеря з риби за 20 хвилин: «рецепт для тих, хто цінує час та здорове харчування» від зірки «МайстерШефа»

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше розповіла, як швидко приготувати ідеальну вечерю — гречку та курку в одній пательні, поділилася ще одним ідеальним рецптом для тих, хто цінує час і здорове харчування.

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«Для цього рецепту підійде різна риба. Я готувала сібас. Але в поєднанні з таким соусом, смачною буде будь-яка», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Сібас (або інша риба) — 1 шт;

Сіль, перець;

Оливкова олія;

Масло — 40 г;

Розмарин — 1 гілочка;

Часник — 3 зубці;

Цибуля — 2 шт невеличких;

Перець солодкий — 1 шт;

Бульйон (вода) — 200 мл;

Вершки — 3 ст. л;

Орегано — 1 ч. л;

Сушена петрушка — 1 ч. л;

Сушені помідори — 1 ч. л;

Помідори черрі — 8 шт або 1 помідор середній;

Свіжа петрушка.

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Приготування: РЕКЛАМА Рибу чистимо і розбираємо на філе.

Солимо, перчимо та смажимо 2 хвилини на розігрітій олії спочатку притискаючи шкіркою вниз. Додаємо шматочок масла, гілочку розмарину та перевертаємо на іншу сторону. Смажимо ще 2 хвилини постійно поливаючи маслом. Прибираємо зі сковорідки.

Цибулю, перець та часник подрібнюємо та смажимо на тій самій сковорідці до прозорості цибулі.

Додаємо бульйон або воду і готуємо 3−5 хвилин. Додаємо спеції, сіль, перець. В кінці вливаємо не холодні вершки постійно помішуючи.

Нарізані помідори додаємо до соусу. Одразу повертаємо рибу в сковорідку й готуємо не більше хвилини. Поливаємо соусом, додаємо свіжу петрушку та прибираємо з вогню.

Раніше кулінарка Ела Іванова поділилася рецептом філе риби, запеченого в духовці з томатами.

Фото — скріншот

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