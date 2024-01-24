Баба-шарпанина: цей традиційний український пиріг із рибою згадував ще Котляревський в «Енеїді»

Пироги з рибою є дуже смачними та їх полюбляють багато українців. Ще за часів відомого українського гетмана Івана Мазепи була популярна баба-шарпанина або старовинний пиріг з рибою, пише «Шуба».

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Приготувати пиріг можна з будь-якою рибою, але традиційно — це була тарань, плотва, а у свята — щука або судак. Рецепт баби-шарпанини зовсім простий, адже по суті це відварене з овочами м’ясо прісноводної риби, яке перед випіканням заливають рідким тістом. Ресторатор Денис Полак дізнавався в мешканців села Мутин, що на Сумщині, як зручно приготувати пиріг зі щукою.

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Баба-шарпанина — традиційний український пиріг з прісноводної риби. Назва страви пішла від давнього «шарпати» — різко, рвучко смикати за щось, у цьому випадку, м’ясо риби. Цікаво, що бабу-шарпанину згадував Іван Котляревський в «Енеїді» як про одну зі страв на столі царя Латина.

Інгредієнти (6 порцій):

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Основні

Щука 1.2 кг

Морква 1 шт.

Цибуля ріпчаста 3 шт.

Корінь петрушки 1 шт.

Кріп, пучок 1 шт.

Насіння конопель 20 г

Борошно пшеничне 300 г

Олія соняшникова 1.5 ст. л.

Лавровий лист 2 шт.

Сіль за смаком

Перець духмяний мелений за смаком

До смаку

Кедрові горіхи 50 г

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Спосіб приготування:

Крок 1/9

За потребою почистьте щуку від луски, розріжте й вийміть нутрощі. Відріжте голову й хвіст. Наріжте шматками в півтора пальця товщиною. Почистьте корінь петрушки, моркву й одну голівку цибулі. Моркву розріжте навпіл, цибулю залиште цілою. Добре промийте кріп.

Крок 2/9

Викладіть шматочки риби в глибоку каструлю, на бажання можна варити разом із головою й хвостом. Додайте в каструлю цілу цибулину, моркву, пучок кропу і залийте холодною водою так, що вода покрила всі інгредієнти. Присоліть, приперчіть й додайте лавровий лист.

Крок 3/9

Поставте каструлю на середній вогонь і готуйте після закипання приблизно 25−30 хвилин.

Крок 4/9

Поки риба вариться, почисть дві голівки цибулі, що залишилися. Обсмажте цибулю у пательні з невеликою кількістю олії, впродовж, приблизно, 7−8 хвилин. Перекладіть обсмажену цибулю в миску.

Крок 5/9

Процідіть бульйон, поставте його охолоджуватися — на ньому ви маєте замісити тісто. Розберіть охолоджену рибу на шматочки, ретельно вибравши кістки. Викладайте в окрему миску.

Крок 6/9

Для замішування тіста насипте борошно в миску через сито. Зробіть поглиблення й потроху влийте бульйон, постійно помішуючи віночком. Вам потрібна така кількість бульйону, щоб утворилося рідке (це обов’язково) тісто. Викладіть у тісто засмажену цибулю, присоліть й приперчіть, добре перемішайте. Додайте 1 ст. ложку запашної олії й знову перемішайте.

Крок 7/9

Розігрійте духовку до 180 °C. Простеліть глибоку форму для випікання пергаментним папером так щоб папір закрив бортики.

Крок 8/9

Викладіть у форму шматочки риби. На цьому етапі до інгредієнтів можна додати кедрові горішки, але вони не входили у традиційний рецепт. Зверху вилийте тісто й посипте насінням конопель й на бажання, кедровими горіхами.

Крок 9/9

Відправте пиріг у розігріту духовку на 35−40 хвилин. До речі, в автентичному рецепті, бабу шарпанину випікали у пічці до появи золотистого кольору. Трохи остудіть пиріг й подавайте до столу.

Смачного!

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати смачні пиріжки з грибами, рибою та м'ясом.

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