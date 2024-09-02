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«російським окупантам наказали взяти Покровськ до 1 жовтня»: український офіцер про ситуацію на фронті в Донецькій області

19:38 2 вересня 2024
Покровськ

Російські окупанти просуваються на Донбасі. Їм наказали взяти Покровськ до 1 жовтня, тому штурми українських позицій в Селидово не припиняються. Про це повідомив лейтенант Збройних Сил України з позивним «Алекс» у своєму Telegram-каналі.

«Але по більшій мірі все марно, наші хлопці налагодили оборону, нормально так вже накришили піда_ів, у противника не виходить розвинути успіх, через це в підрозділах піда_ів поступово збільшується кількість відказників. Так, для нас обстановка там далеко на солодка, проте „льогкім взятієм Сєлідово“ взагалі не пахне, зависли на околицях. Проте основні події попереду», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше військові аналітики висловили обгрунтоване припущення, що російський диктатор «поставив усе» на захоплення Покровська, тому не готовий забирати звідти свої війська навіть для вибивання ЗСУ з Курщини.

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