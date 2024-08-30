Українські захисники успішно обороняються на Покровському напрямку. Вони відбили останні атаки ворога.

Про це повідомив на засіданні Ставки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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За його словами, українські захисники продовжують оборонні операції на основних операційних напрямках. Фактично по всій лінії фронту йдуть бої різних інтенсивностей. Найскладніша ситуація — на Покровському напрямку.

«Противник намагається прорвати оборону наших військ. Але станом на ранок усі атаки відбиті, успіху противник не мав», — зазначив Сирський.

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Генерал також додав, що на Курському напрямку продовжується наступальна операція. За добу українські захисники на окремих напрямках просунулися на відстань до 2 км. Вони взяли під контроль 5 квадратних кілометрів території.

Сирський запевнив, що ситуація на інших напрямках залишається складною, але контрольованою. Сили оборони продовжують виконання завдань.

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Зазначимо, що росіяни кинули велику кількість своїх солдатів на захоплення Покровська. Ситуація там складна, у ворога є успіх. За інформацією Sky News, російський диктатор володимир путін має 10−12 тижнів для того, щоб досягти своїх цілей на Покровському напрямку. Після цього настане холодна погода, і окупанти не зможуть просунутися.

Нагадаємо, раніше військові аналітики висловили обгрунтоване припущення, що російський диктатор «поставив усе» на захоплення Покровська, тому не готовий забирати звідти свої війська навіть для вибивання ворога з Курщини.

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