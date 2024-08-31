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Україна

«Посипався ще один міф російської перемоги»: політолог про операцію на Курщині

20:06 1 вересня 2024
операція ЗСУ у Курській області

Думати, що Курська операція проводиться для того, аби відтягнути російські війська з Покровського напрямку, необачно, вважає політолог Олег Саакян. Так само, як думати про якусь «розтяжку» між Курськом та Покровськом.

«Успіхи на сході України наразі нівелюються тим, що райцентр Суджа та інші населені пункти на Курщині під українським прапором. Російське суспільство може ставити питання своєму командуванню: а чи варто просуватися на Донеччині, чи потрібен нам той Покровськ, коли ми не можемо захистити власні території… росія розраховує на те, що наше суспільство ставитиме питання перед українською владою: а чи варто було проводити Курську операцію, якщо на сході росія все одно продавлює і не прибирає звідти війська. Тому необачно вважати, що операція проводиться, аби відвернути російські війська від Покровська», — вважає політолог.

Він додав, що наступ України у Курській області перевертає конструкцію російсько-української війни. Спочатку у рф провалився бліцкриг, а тепер руйнується міф про те, що у війні на виснаження вона виграє.

«І ось дотисли до того, що російські війська підрозділами здаються у полон українським військам на російській території, — каже Саакян. — Посипався міф та образ цієї російської перемоги. А що на зміну? росія нічого поки що не може запропонувати. Тому путін мовчить, а пропагандисти знижують значущість зайнятих Україною російських територій».

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Раніше аналітики зазначали, що у путіна є два варіанти захисту Курська, але обидва провальні.

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