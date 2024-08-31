«Посипався ще один міф російської перемоги»: політолог про операцію на Курщині

Думати, що Курська операція проводиться для того, аби відтягнути російські війська з Покровського напрямку, необачно, вважає політолог Олег Саакян. Так само, як думати про якусь «розтяжку» між Курськом та Покровськом.

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«Успіхи на сході України наразі нівелюються тим, що райцентр Суджа та інші населені пункти на Курщині під українським прапором. Російське суспільство може ставити питання своєму командуванню: а чи варто просуватися на Донеччині, чи потрібен нам той Покровськ, коли ми не можемо захистити власні території… росія розраховує на те, що наше суспільство ставитиме питання перед українською владою: а чи варто було проводити Курську операцію, якщо на сході росія все одно продавлює і не прибирає звідти війська. Тому необачно вважати, що операція проводиться, аби відвернути російські війська від Покровська», — вважає політолог.

Він додав, що наступ України у Курській області перевертає конструкцію російсько-української війни. Спочатку у рф провалився бліцкриг, а тепер руйнується міф про те, що у війні на виснаження вона виграє.

«І ось дотисли до того, що російські війська підрозділами здаються у полон українським військам на російській території, — каже Саакян. — Посипався міф та образ цієї російської перемоги. А що на зміну? росія нічого поки що не може запропонувати. Тому путін мовчить, а пропагандисти знижують значущість зайнятих Україною російських територій».

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Раніше аналітики зазначали, що у путіна є два варіанти захисту Курська, але обидва провальні.

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