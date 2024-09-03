Їх час настав: рецепт швидких квашених помідорів у «сексуальних банках» від Тетяни Литвинової (відео)

Кулінарка Тетяна Литвинова, яка часто ділиться рецептами приготування салатів та закусок на зиму, запропонувала приготувати квашені помідори за своїм улюбленим рецептом.

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«Цей рецепт квашених помідорів під силу навіть дитині! І не займе багато часу точно! Цей рецепт мій улюблений серед домашніх солінь. Помідори завжди виходять смачними та зберігаються довго», — зазначає господиня.

За її словами, ці помідори готуються за один-два дні.

Інгредієнти:

Помідори «Сливка» — 1,5 кг

Морква — 1 шт

Часник — 2 зубчики

Селера листова — 3 гілочки

Перець гострий — 1 шт

Лист лавровий — 2 шт

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Розсіл:

Вода — 1л

Сіль — 30 г

Приготування:

Помідори потрібно швидко бланшувати, зробив перед цим надріз хрест-навхрест.

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Скласти помідори, зелень та спеції у банку.

Сіль розчинити в окремій ємності.

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Залити помідори розсолом.

Закрити кришкою, але не щільно для того, щоб потрапляло туди

повітря та відбувався процес бродіння.

Залишити банки на сонечку.

Через 24, максимум через 48 годин помідори готові.

Весь процес приготування кулінарка показала у відео.

Раніше ми публікували ще один рецепт квашених помідорів, а також розповідали, як приготувати мариновані помідори по-маріупольськи — з базиліком, але без стерилізації.

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