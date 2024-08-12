Помідори по-маріупольски: готуються з базиліком, без стерилізації

Мариновані помідори у кожній місцевості готують за своїми рецептами, додаючи який новий інгредієнт, який стає родзинкою заготівлі.

Блогерка з Маріуполя розповіла, як готує томати вона, за перевіреним рецептом своєї мами.

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«Цей рецепт від моєї мами. У нашому записнику він записаний, як: „помідори по-маріупольськи“. Готуються легко, без стерилізації, без оцту та з пряним базиліком, який довершує смак неймовірно смачного маринаду», — пише авторка каналу.

Інгредієнти:

на 0,5л. банку:

сіль — ½ч.л.

цукор — 2ч.л.

лимонна кислота — 1/6ч.л.

помідори

базилік — листя/гілочка

часник — 2 зуб.

кріп — парасолька

петрушка — гілочка.

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Приготування:

В сухі стерильні банки на дно покласти кріп, часник, петрушку таку велику гілку фіолетового базиліку. Потім вкласти помідори.

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Залити окропом й залишити на 10 хвилин пів літрові банки та 15 хвилин літрові.

Потім воду з помідорів злити у каструлю. В ній буде готуватися маринад.

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В кожну банку вкласти по пів чайної ложки солі і по дві чайні ложки цукру.

Коли вода закипіла, залити її в банки другий раз й знов залишити на 10 хвилин

пів літрові на 15 хвилин літрові банки. Злити маринад другий раз.

Перед третьою заливкою додати у банку лимонну кислоту (на пів літрову банку на кінчику чайної ложки).

Третій раз залити маринадом. Закрути банки, перевернути їх догори, закутати ковдрою

Такі помідори можна зберігати у квартирі.

Ми також публікували рецепт медових помідорів та помідорів з бадиллям моркви.

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