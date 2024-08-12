Помідори по-маріупольски: готуються з базиліком, без стерилізації
Мариновані помідори у кожній місцевості готують за своїми рецептами, додаючи який новий інгредієнт, який стає родзинкою заготівлі.
Блогерка з Маріуполя розповіла, як готує томати вона, за перевіреним рецептом своєї мами.
«Цей рецепт від моєї мами. У нашому записнику він записаний, як: „помідори по-маріупольськи“. Готуються легко, без стерилізації, без оцту та з пряним базиліком, який довершує смак неймовірно смачного маринаду», — пише авторка каналу.
Інгредієнти:
на 0,5л. банку:
сіль — ½ч.л.
цукор — 2ч.л.
лимонна кислота — 1/6ч.л.
помідори
базилік — листя/гілочка
часник — 2 зуб.
кріп — парасолька
петрушка — гілочка.
Приготування:
В сухі стерильні банки на дно покласти кріп, часник, петрушку таку велику гілку фіолетового базиліку. Потім вкласти помідори.
Залити окропом й залишити на 10 хвилин пів літрові банки та 15 хвилин літрові.
Потім воду з помідорів злити у каструлю. В ній буде готуватися маринад.
В кожну банку вкласти по пів чайної ложки солі і по дві чайні ложки цукру.
Коли вода закипіла, залити її в банки другий раз й знов залишити на 10 хвилин
пів літрові на 15 хвилин літрові банки. Злити маринад другий раз.
Перед третьою заливкою додати у банку лимонну кислоту (на пів літрову банку на кінчику чайної ложки).
Третій раз залити маринадом. Закрути банки, перевернути їх догори, закутати ковдрою
Такі помідори можна зберігати у квартирі.
Ми також публікували рецепт медових помідорів та помідорів з бадиллям моркви.13
Читайте нас у Facebook