Літо в банці: Тетяна Литвинова поділилась рецептом домашнього салату для зимових свят

У липні починається сезон масових заготівель на зиму. Багатьом полюбилися салати, які у холодні дні додають яскравих фарб до зимового меню.

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Кулінарка Тетяна Литвинова поділилася рецептом чудового домашнього салату з цвітної капусти, огірків, моркви та солодкого перцю.

«З цих простих та доступних інгредієнтів можна створити ароматну та насичену заготівлю, яка порадує всю родину. Салат стане справжньою знахідкою у холодну пору року, нагадуючи про сонячні літні дні», — впевнена кулінарка.

Інгредієнти:

На 6 банок по 450 г:

Цвітна капуста — 400 г.

Огірки — 800 г.

Морквина — 80 г.

Солодкий перець — 250 г.

Часник — 30 г.

Кріп — 25 г.

Лавровий лист — 6 шт.

Перець чорний (горошок) — 20 г.

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Для маринаду:

Оцет 9% - 190 г.

Цукор — 185 г.

Сіль — 70 г.

Вода — 1500 г.

Томатний соус — 100 г.

Литвинова записала ролик, в якому детально розповіла та показала, як готувати цей салат.

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