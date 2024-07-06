Літо в банці: Тетяна Литвинова поділилась рецептом домашнього салату для зимових свят
У липні починається сезон масових заготівель на зиму. Багатьом полюбилися салати, які у холодні дні додають яскравих фарб до зимового меню.
Кулінарка Тетяна Литвинова поділилася рецептом чудового домашнього салату з цвітної капусти, огірків, моркви та солодкого перцю.
«З цих простих та доступних інгредієнтів можна створити ароматну та насичену заготівлю, яка порадує всю родину. Салат стане справжньою знахідкою у холодну пору року, нагадуючи про сонячні літні дні», — впевнена кулінарка.
Інгредієнти:
На 6 банок по 450 г:
Цвітна капуста — 400 г.
Огірки — 800 г.
Морквина — 80 г.
Солодкий перець — 250 г.
Часник — 30 г.
Кріп — 25 г.
Лавровий лист — 6 шт.
Перець чорний (горошок) — 20 г.
Для маринаду:
Оцет 9% - 190 г.
Цукор — 185 г.
Сіль — 70 г.
Вода — 1500 г.
Томатний соус — 100 г.
Литвинова записала ролик, в якому детально розповіла та показала, як готувати цей салат.
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